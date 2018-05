So viel los ist in Mendorferbuch selten. Genaugenommen zweimal im Jahr. Mitte August, wenn bei der Kirwa am Gasthaus Reis der Baum ausgetanzt wird. Und Ende April - beim Mini-Maus-Lauf.

Test für Landkreislauf

Kadner die Schnellste

Ergebnisse 600 Meter



Bambini männlich



1. Florian Fruth, Hobbyl. Ebermannsdorf 2:36



2. Bastian Baumgärtner, ESV Amberg 2:38



3. Lukas Lautenschlager, Mendorferb. 2:43



Bambini weiblich



1. Charlotte Kubiak, MM Mendorferbuch 2:33



2. Emma Rank, ESV Amberg 2:46



3. Marie-Liesse Cavalie de Amorim Ferreira, Mini-Mäuse-Mendorferbuch 2:48



1200 Meter



Schüler 8 männlich



1. Lukas Preißler, DJK Ursensollen 4:40



2. Simon Schwarz, ESV Amberg 4:51



3. Noah Meßmann, SV Freudenberg 4:57



Schüler 8 weiblich



1. Amelie Rank, ESV Amberg 4:55



2. Pia Meßmann, SV Freudenberg 5:04



3. Annalena Sperlich, SCMK Hirschau 5:09



Schüler 10 männlich



1. Max Jüntgen, ESV Amberg 4:29



2. Maxi Bothner, SCMK Hirschau 4:34



3. Maximilian Tutsch, ESV Amberg 4:39



Schüler 10 weiblich



1. Emma Welz, TuS Rosenberg 4:37



2. Hanna Hagerer, FC Edelsfeld 4:40



3. Leni Hagerer, FC Edelsfeld 4:42



2300 Meter



Schüler 12 männlich



1. Mika Bothner, SCMK Hirschau 8:51



2. Jonas Dickert, TV 1861 Amberg 9:16



3. Maximilian Büttner, SV Amberg 10:29



Schüler 12 weiblich



1. Julia Klein, SCMK Hirschau 9:56



2. Melissa Kuhlendahl, Marathon Rgb. 10:04



3. Paulina Behlau, ASV Schwend 10:23



Schüler 14 männlich



1. Deniz Bothner, SCMK Hirschau 9:35



Schüler 14 weiblich



1. Anika Schneider, CIS Amberg 9:40



2. Fiona Windisch, LT SV Poppenricht 9:46



3. Jana Ackermann, ESV Amberg 11:10



5000 Meter



Damen allgemein



1. Hannah Kadner, LAC Quelle Fürth 20:40



2. Nadine Danhauser, ESV Amberg 24:14



Damen 30



1. Nina Schöpf, ohne Verein 29:09



Damen 35 1. Michaela Siegert, TV 1861 Amberg 25:25



2. Gabi Jung, ohne Verein 31:35



Damen 40 1. Miriam Kolb, Lauftreff Freihung 24:55



2. Ulrike Atzenhofer, DJK Ursensollen 26:05



3. Kathy Baumann, Mendorferbuch 30:55



Damen 45



1. Anita Reinhardt, DJK Ursensollen 22:33



2. Anja Schanderl, Ebermannsdorf 25:08



3. Marion Fuchs, LSG Edelsfeld 25:41



Damen 50



1. Rita Weber, DJK Ursensollen 26:55



2. Gisela Maier, Marmel 28:58



3. Christa Schaller, CIS Amberg 41:54



Damen 55



1. Lydia Zahner, VFTN Kirchenreinbach 23:57



2. Petra Reinhardt, TV Sulzbach LT 26:35



9000 Meter



Herren allgemein



1. Peter Simon, TST Ammerthal 33:41



2. Louis Zettelmeier, ohne Verein 36:31



3. Jörg Marschalek, CIS Amberg 38:04



Herren 40



1. Markus Koller, DJK Ursensollen 36:51



2. Holger Tutsch, ohne Verein 40:05



3. Robert Otys, Rennsteiglaufverein 41:55



Herren 45



1. Christian Koch, CIS Amberg 32:50



2. Klaus Hanske, TST Ammerthal 37:20



3. Florian Fuchs, TV 1861 Amberg 38:48



Herren 50



1. Mario Maier, SV Amberg 35:47



2. Horst Windisch, LT SV Poppenricht 43:25



3. Gerhard Sichelstiel, ohne Verein 57:21



Herren 55



1. Robert Dorner, ohne Verein 40:06



2. Markus Zimmermann, TV Sulzbach 42:56



Herren 60



1. Peter Lippl, TTC Luitpoldhütte 41:07



2. Josef Lehmeier, DJK Ensdorf 47:22



3. Heiko Backofen, TuS Rosenberg 49:15



Herren 65



1. Norbert Hoffmann, CIS Amberg 47:34



Hobbylauf



1. Robert Jung, ohne Verein 28:45



2. Dalila Kuhlendahl, Marathon Rgb. 37:43



3. Martin Kuhlendahl, Marathon Rgb. 37:44

Mendorferbuch. 168 Teilnehmer eröffneten in diesem Jahr beim 25. Mini-Maus-Lauf in Mendorferbuch die Landkreiscup-Serie. Der Rekord (175) aus dem Jahr 2016 wurde nur knapp verfehlt. Stolz waren die Organisatoren um Mini-Maus-Chef Wolfgang Delling und Manfred Gründemann trotzdem, weil die Läufer seit Jahren wieder mehr werden. "Vielleicht sind diese konstant steigenden Teilnehmerzahlen nach einer längeren Durststrecke auch eine Trendumkehr - und vielleicht auch ein gutes Zeichen für die nachgelagerten Wertungsläufe in diesem Jahr", sagt Dehling. "Wir von der Landkreiscup-Organisation würden uns sehr darüber freuen, wenn sich dieser Trend so fortsetzen würde."Dass der Mini-Maus-Lauf schon immer als guter Test für den Landkreislauf gilt, gab doch manchem den Ansporn, nach Mendorferbuch zu kommen, um die Kondition zu überprüfen. Viele neue Gesichter gab es vor allem bei den Kinder-Rennen. "Da macht es allen Spaß, so eine Veranstaltung zu organisieren, die für jeden Verein auch immer ein kleiner Kraftakt ist", so Delling. Den "kleinen Wadlbeißer" hinauf zum Zieleinlauf sahen die Kinder eher als "easy" an. Auf der Damenstrecke über 5000 Meter fiel der Anstieg schon etwas knackiger aus. Bei den Herren ging es noch etwas härter zur Sache: Zuerst das "Zuckerl" hinunter ins Lauterachtal und dann der Anstieg aus dem Pfeiffertal hinauf zum Sailerberg. Ein bisschen Nervosität vor dem Start gehörte auch heuer wieder mit dazu. Vor allem als von Mini-Maus-Chef Wolfgang Delling die Namen aufgerufen wurden - da wolle dann jeder in der ersten Reihe stehen. Da tummelten sich auch Eltern und Begleiter im Startbereich, um schnell noch Erinnerungsfotos zu machen. Delling zählte den Lauf an und mit dem Schlag der großen Holzklappe des Schirmherren und 3. Bürgermeisters Georg Reis begann die Jagd nach den Landkreiscup-Punkten.Mit 29 Läufern stellte der ESV Amberg die größte Teilnehmergruppe. Die Mendorferbucher selbst hatten 22 Starter, 17 waren es vom SV Freudenberg. Ihren Sieg aus dem Jahr 2016 wiederholte Hannah Kadner vom LAC Quelle Fürth in 20:40 Minuten vor Anita Reinhardt von der DJK Ursensollen mit 22:33 Minuten. 2017 hatte Kerstin Weiß vom CIS Amberg gewonnen. Schnellster Mann diesmal war Christian Koch vom CIS Amberg in 32:50 vor Peter Simon vom TST Ammerthal in 33:41 Minuten.Die Bambini-Wertungen gingen an Florian Fruth von den Ebermannsdorfer Hobbyläufern (2:36) und Charlotte Kubiak (Mini Mäuse Mendorferbuch/2:33). Die Schülerwertungen über 1200 Meter gewannen Max Jüntgen (ESV Amberg/4:29) und Emma Welz (TuS Rosenberg/4:37). Die Sieger der Schülerwertungen über 2300 Meter waren Mika Bodner (SCMK Hirschau/8:51) und Anika Schneider vom CIS Amberg (9:36).Nächstes Rennen der Landkreiscup-Serie ist am Samstag, 12. Mai, der Jedermannslauf Ebermannsdorf.