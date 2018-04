Rund 1,46 Millionen Euro hat die Conrad- Sportförderung seit 1985 in den regionalen Sport gesteckt. Klaus Conrad bleibt auch weiter an der Spitze des Vereins.

Hirschau. "Wir wollen auch weiterhin den Sport fördern, um so den Sportvereinen ihre Arbeit zu erleichtern. Und damit sowohl dem Leistungssport, als auch dem Breitensport zu helfen." Mit diesen Worten bekräftigte der Vorsitzende der Conrad-Sportförderung, Klaus Conrad, bei der 33. Jahreshauptversammlung in der Firmenzentrale in Hirschau die Absicht seiner Familie, auch in Zukunft die Arbeit der Sportvereine nachhaltig zu unterstützen.Mit 1,46 Millionen Euro habe die Conrad-Sportförderung seit ihrer Gründung im Jahr 1985 den Sport, insbesondere den Jugendsport im Landkreis Amberg-Sulzbach, in der Stadt Amberg und in der Gemeinde Wernberg unterstützt. Sie sei für die Vereine unserer Region zu einer unverzichtbaren Stütze geworden. Schon seit der Gründung sei es das Ziel der Familie Conrad, die Sportvereine vor allem dabei zu unterstützen, Kinder und Jugendliche für den Sport zu gewinnen und ein gutes sportliches Niveau zu erreichen. Conrad gab bekannt, dass seine Familie auch im kommenden Haushaltsjahr erneut 60 000 Euro zur Verfügung stellen werde. Der Geschäftsführer der Conrad-Sportförderung, Günter Simmerl, berichtete detailliert über die Aktivitäten des Vereins. So habe die Conrad-Sportförderung im Haushaltsjahr 2017/18 60 000 Euro ausgegeben, die sich auf 91 Maßnahmen für 77 Vereine und Abteilungen verteilt haben.Durch die schwerpunktmäßige Förderung bestimmter Vereine und Sportarten hätten wieder ausgezeichnete Erfolge erzielt werden können. So stütze die Conrad-Sportförderung nun schon seit vielen Jahren gezielt als Hauptsponsor die Jugend-Volleyballmannschaften des VC Hirschau und des SV Hahnbach sowie die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Hahnbach und die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg.Außerdem wurden die Jugendmannschaften des FC Amberg, die Damen-Teams des TSV Theuern, die Kegler von FAF Hirschau, Rot-Weiß Hirschau und FEB Amberg, die Laufabteilung des TSV Detag Wernberg und die Tennisvereine TC Amberg am Schanzl, TC Rot-Weiß Amberg, TC Hahnbach und TC Kümmersbruck gesponsert. Schwerpunktmäßig unterstützt wurden zudem der HC Sulzbach, die Handballgemeinschaft Amberg, der RSC Neukirchen, die Leichtathleten des TV Amberg sowie die Basketballer des TV Amberg, die Sportabzeichen-Aktionen der Vereine sowie viele andere Aktivitäten.Die Neuwahlen erbrachten dann folgendes Ergebnis: Vorsitzender Klaus Conrad, 2. Vorsitzender Werner Conrad, Schatzmeister Hermann Falk, Beisitzer: Gertrud Conrad, Rudolf Stepper und Hermann Schlosser, Geschäftsführer Günter Simmerl.