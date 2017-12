Von Traßlberg nach Paulsdorf führt der 34. Landkreislauf am 5. Mai 2018 - die längste Etappe wird der achte Streckenabschnitt von Süß nach Atzmannsricht mit etwa 7,1 Kilometern sein.

Landkreislauf 2018 Die 11 Etappen 1 Traßlberg - Poppenricht



2 Poppenricht - Obersdorf



3 Obersdorf - Hahnbach



4 Hahnbach - Iber



5 Iber - Süß



6 Süß - Atzmannsricht



7 Atzmannsricht - Hirschau Moosweiher



8 Hirschau Moosweiher - Hirschau Sportpark



9 Sportpark - Hölzelsdorf



10 Hölzelsdorf - Lintach



11 Lintach - Paulsdorf

Amberg-Sulzbach. Die erste Etappe mit rund 2,6 Kilometern von Traßlberg nach Poppenricht ist die kürzeste. Insgesamt absolvieren die Staffeln auf ihren elf Etappen quer durch die Mitte des Landkreises von Traßlberg nach Paulsdorf insgesamt rund 55 Kilometer. Mit dieser Streckenlänge weist der Landkreislauf 2018 die kürzeste Distanz aller bisher stattgefundenen Landkreisläufe auf.Diesmal werden aufgrund der Topographie in der Mitte des Landkreises sowohl flache Etappen, aber auch Streckenabschnitte mit Anstiegen, bei der nun bereits zum 34. Mal stattfindenden Kultveranstaltung Landkreislauf zu laufen sein, wie Robert Graf, Leiter der Sportförderung am Landratsamt Amberg-Sulzbach, mitteilte. Erklärtes Ziel ist es erneut, rund 3000 Teilnehmer für die größte Breitensportveranstaltung in der Region gewinnen zu können. Die genauen Streckendetails wird das Organisatorenteam um Robert Graf, Erich Dömel und Christina Winkler in einer Besprechung mit allen mithelfenden Vereinen und Feuerwehren Anfang Februar festlegen.Ausrichter des Ziels ist der SSV Paulsdorf im Rahmen einer an diesem Wochenende stattfindenden Gewerbeschau, der SSV Paulsdorf hat sich bereits im Jahr 2007 um den Zieleinlauf beworben. Ein kleines Jubiläum feiert die elektronische Zeiterfassung. "Bereits zum fünften Male wird die elektronischen Zeiterfassung mittels Staffelstab zum Einsatz kommen", erklärt Robert Graf. "Die elektronische Zeiterfassung hat sich bewährt und wurde von den Läufern ausdrücklich wieder gewünscht."Den Startschuss zum 34. Landkreislauf am 5. Mai 2018 wird Landrat Richard Reisinger pünktlich um 8 Uhr auf dem Sportgelände des SVL Traßlberg abgeben.