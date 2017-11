Amberg. Der vorletzte Spieltag in diesem Jahr steht in der Kreisliga Süd auf dem Spielplan. Und wenn das Wetter mitspielt, spielen womöglich die Fußballer nicht: Für das Wochenende ist Regen und Schneeregen vorhergesagt. Schlechte Vorzeichen für die Spitzenpartie der 17. Runde, wenn der FV Vilseck als Tabellendritter den Führenden SSV Paulsdorf erwartet. Im Keller kommt es zum Kampf gegen den Relegationsplatz, wenn der TSV Eslarn den SC Germania Amberg erwartet.

ASV Haselmühl TSV Königstein(pme) Mit dem TSV Königstein kommt zum letzten Heimspiel vor der Winterpause eine Mannschaft ins Vilstalstadion, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile stabilisiert hat. Sie konnte vor allem auf eigenem Platz die nötigen Punkte sammeln und sich von den Abstiegsplätzen absetzen, auswärts wurden bisher aber nur vier Punkte auf der Habenseite verbucht. Die Gäste haben sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf Benedikt Ertl und Spielertrainer Christian Ringler muss die ASV-Abwehr besonders aufpassen, sie sind immer für einen Treffer gut. Die Eckl-Jungs holten aus den letzten vier Partien zehn Punkte und können so beruhigt in dieses Spiel und in die Winterpause gehen. Das Hinspiel gewann der ASV knapp mit 1:0. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord, so dass die drei Punkte in Haselmühl bleiben sollten (12.45 Uhr: ASV Haselmühl II - SG DJK Gebenbach II/SF Ursulapoppenricht II).TSV Eslarn Germania AmbergIn der ganzen Trainingswoche über war der Eslarner Mannschaft anzusehen, dass sie bereit und heiß auf die entscheidende Phase vor der Winterpause ist. Mit Germania Amberg empfängt man dabei einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die Tabellenposition der Amberger ist jedoch trügerisch, so weist ihre Statistik nur vier Niederlagen bei acht Unentschieden und einem Sieg aus. "Für uns kommt es darauf an, Torjäger und Dauerbrenner Florian Danzer in den Griff zu bekommen", sagt Trainer Fabian Dimper. Er will am Wochenende endlich weg vom Relegationsplatz.SC Luhe-Wildenau SV SchmidmühlenSchmidmühlen hat sich von Saisonbeginn an als Aufsteiger im Mittelfeld festgesetzt, aber als aktuell Neunter nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im letzten Spiel musste man allerdings gegen den direkten Konkurrenten aus Utzenhofen eine herbe 2:6-Klatsche einstecken, bei der man nur in den Anfangsminuten wirklich ebenbürtig war. Ein Punktgewinn im Michael-Höhbauer-Stadion wäre für die Elf von Stefan Linz im Abstiegskampf also mehr als willkommen. Das will der SC Luhe-Wildenau unbedingt verhindern, denn nach der Niederlage gegen den TuS Rosenberg ist die Rittner-Elf bis auf Rang vier zurückgefallen. Gegen Rosenberg verspielte man durch haarsträubende Fehler noch einen sicher geglaubten Sieg nach früher 2:0-Führung. Mit einem Dreier gegen Schmidmühlen möchte der SC Luhe-Wildenau nun den Druck auf das Spitzentrio weiter hochhalten und von eventuellen Ausrutschern direkt profitieren. Im Hinspiel entschied der SC die Partie dank zweier Tore in den ersten 20 Minuten verdient mit 2:0 für sich.FV Vilseck SSV Paulsdorf(mc) Die Spitzenbegegnung steigt auf dem Sportgelände des FV Vilseck: Mit dem SSV Paulsdorf kommt am Sonntag um 14 Uhr der Tabellenführer. Der FV als Tabellendritter könnte die Binner-Elf überflügeln, vorausgesetzt man kann das Ergebnis aus dem Hinspiel wiederholen. Damals setzten sich die Vilsecker mit 2:0 durch und brachten dem SSV eine von bisher zwei Niederlagen bei. Danach hatte die Binner-Elf nicht mehr verloren und lediglich zweimal Unentschieden gespielt. Von daher müsste der Heimelf klar sein, welch schwerer Brocken auf sie zu kommt. Die Stärken der Gäste liegen im Defensivbereich, denn neun Gegentreffer in 15 Spielen sind ein eindeutiger Beweis dafür. Wenn der FV Vilseck auch derzeit auf einige Leistungsträger verzichten muss, so zeigte er in Rosenberg nach einem 0:2-Rückstand doch den unbedingten Willen, dass er wieder zurückkommen kann. Im Moment kann man aufgrund der derzeit herrschenden Wetterlage mit gepflegten Pass-Spiel wenig ausrichten. Nun ist Kampf- und Einsatzbereitschaft gefragt, und diese Tugenden werden auch in dieser Spitzenpartie den Ausschlag geben.SV Freudenberg TuS Rosenberg(koa) Der Tabellenletzte aus Freudenberg gegen den aktuellen Vize TuS Rosenberg: Die Gäste sind eine absolute Spitzenmannschaft in dieser Saison und gehen als Favorit in diese Partie. Somit bleibt der Heimmannschaft um Trainer Dominik Meier die klare Außenseiterrolle. Man hat nichts zu verlieren und kann unbeschwert in dieses Match gehen. Mit nur vier Punkten in 14 Partien steht man schon fast als Absteiger fest, aber die Truppe um Kapitän Michael Schlegl wird sich nicht kampflos ihrem Schicksal ergeben und um jeden Zentimeter Boden kämpfen. Dies wird auch von den Zuschauern honoriert, und das Team kann auf deren Unterstützung hoffen.1. FC Rieden SV 08 Auerbach(riw) Rieden gegen Auerbach waren in den bisherigen drei Begegnungen schon immer enge und heiß umkämpfte Spiele. Auch diesmal wird es nicht anders sein. Die Auerbacher führen derzeit die zweite Tabellenhälfte an und sie haben sich zu Saisonbeginn mehr erwartet. Das bezirksligaerfahrene Team spielte letzte Saison mit dem vierten Platz eine sehr gute Rolle in der Kreisliga, heuer aber fehlt die Beständigkeit. Dies hängt zum Teil mit an den beiden Topstürmern Matthias Förster und Manuel Trenz (je sechs Tore), die noch nicht so richtig in Fahrt gekommen sind. Ein erfolgreicher Ausgang dieser Partie ist für Auerbach die letzte Chance, um doch noch an die oberen Tabellenplätze heranzukommen. Bei einer Niederlage wäre für sie die Saison gelaufen. Rieden hingegen muss auf alle Fälle gewinnen, um erneut in die Spitzengruppe vorstoßen zu können. Nachdem die vier führenden Teams noch gegeneinander antreten müssen, ist dieses Vorhaben nicht mal so abwegig. Um das zu schaffen, bedarf es aber einer Leistungssteigerung.DJK Utzenhofen FC Edelsfeld(aun) Nachdem Utzenhofen das Derby gegen SV Schmidmühlen mit 6:2 gewonnen hatte, und am vergangenen Wochenende wegen schlechten Wetters das Spiel gegen Germania Amberg ausfiel, haben die Lauterachtaler durch einen Sieg am Sonntag die Möglichkeit, ihren Tabellenplatz beizubehalten oder vielleicht sogar zu verbessern. Um 14 Uhr empfängt die Pfeifer-Truppe im Wirlbach-Stadion den Vorletzten aus Edelsfeld. Acht Punkte hat das Team von Martin Dehling und Thilo Winter bisher eingefahren - dabei sind auch die drei Punkte vom Hinspiel (3:1). Die Utzenhofener tun trotzdem gut daran, den Gegner nicht am Tabellenstand zu messen, sondern sich der eigenen Stärke zu besinnen. DJK-Coach Matthias Pfeifer warnt daher vor einem Gegner, der jeden Punkt braucht und dementsprechend kämpfen wird. Wieder mal steht ein ganz wichtiges Spiel bevor, aber das hörte man zuletzt ja schon häufiger. Wenn Geitners und Co, die Edelsfelder Abwehr knacken wollen, bedarf es mehr Kaltschnäuzigkeit und Durchschlagskraft als in den vergangenen Wochen. Die Serie der Ausfälle scheint allmählich abzureisen, Spieler wie Fabian Hummel, Christian Lang und Daniel Geitner, nehmen wieder am Training teil. (12 Uhr: SG Utzenhofen II - TSV Kümmersbruck).

Kreisliga Süd

17. SpieltagHaselmühl - Königstein Sa. 14.30 UhrEslarn - Germania So. 14 UhrLuhe-Wildenau - Schmidmühlen So. 14 UhrVilseck - Paulsdorf So. 14 UhrFreudenberg - Rosenberg So. 14 UhrRieden - Auerbach So. 14 UhrUtzenhofen - Edelsfeld So. 14 Uhr1. SSV Paulsdorf 15 36:9 352. TuS Rosenberg 16 44:19 343. FV Vilseck 15 31:14 344. SC Luhe-Wildenau 15 37:14 335. 1.FC Rieden 15 31:27 296. ASV Haselmühl 15 16:14 277. SV 08 Auerbach 14 24:21 238. TSV Königstein 15 27:28 159. SV Schmidmühlen 15 25:42 1410. DJK Utzenhofen 15 18:35 1411. Germania Amberg 14 11:22 1112. TSV Eslarn 15 17:33 913. FC Edelsfeld 15 16:34 814. SV Freudenberg 14 12:33 4