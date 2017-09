Amberg. Der Tabellenführer aus Ursulapoppenricht war spielfrei, bleibt aber dennoch die Nummer eins der A-Klasse Nord. Der FSV Gärbershof rückte durch den souveränen 3:0-Sieg bei der Traßlberger Reserve wieder näher ran und verkürzte den Abstand auf zwei Punkte. Die DJK Amberg kommt nicht vom Fleck, nach der Pleite gegen den FC Kaltenbrunn klebt die Elf von Trainer Harald Luft immer noch auf dem letzten Platz.

SV M.-Poppenricht 1:0 (1:0) SV LoderhofTor: 1:0 (36.) Michael Girbert - SR: Andreas Sacharjuk (TuS Rosenberg) - Zuschauer: 300(hpr) Die Kulisse war perfekt. Wegen des Herbstfestes kamen viele Zuschauer, doch die Mannen von SVM-Coach Andi Schinhammer kamen nur schwer in die Gänge. In der ersten halben Stunde hatten die im Tabellenkeller stehenden Gäste sogar die besseren Chancen doch SVM-Keeper Benedikt Kohler war auf der Hut. Vor dem Wechsel nutzte Michael Girbert nach einer Flanke von Eric Pridgen die Chance zum 1:0 für die Hausherren mit einem satten Linksschuss.Dies war zugleich das Tor des Tages, denn in Hälfte zwei konnten weder die biederen Gäste noch die etwas müde wirkende Heimelf noch entscheidende Akzente setzen.SV Sorghof II 2:1 (0:1) Concordia HüttenTore: 0:1 (15., Elfmeter) Sergej Petrov, 1:1 (74., Elfmeter) Patrick Ertl, 2:1 (81.) Patrick Grünbauer - SR: Karlheinz Englhardt (SV Hahnbach) - Zuschauer: 20SVL Traßlberg II 0:3 (0:2) FSV GärbershofTore: 0:1 (6.) Ibrahim Al Hussein, 0:2 (31.) Stefan Kiener, 0:3 (68.) Ibrahim Al Hussein - SR: Hans Gurdan (TuS Rosenberg) - Zuschauer: 30SGS Amberg 4:2 (2:0) DJK Ammerthal IITore: 1:0/2:0 (35./39.) Eugen Baumbach, 3:0 (61.) Roman Schmidt, 3:1 (66.) Lukas Peter, 3:2 (81.) Markus Pöllinger, 4:2 (87.) Konstantin Nosko - SR: Anton Münch (Amberg) - Zuschauer: 20ESV Amberg 0:1 (0:1) FC FreihungTore: 0:1 (10.) Thomas Krapf - SR: Andy Jakesch (1. FC Schlicht) - Zuschauer: 20Thomas Krapf gelang das frühe Tor für Freihung, das die Partie entschieden sollte. Beide Mannschaften spielten danach auf Augenhöhe. Der ESV hatte zwei, drei Torchancen, konnte diese aber nicht verwerten.DJK Amberg 0:3 (0:2) FC KaltenbrunnTore: 0:1 (20.) Lukas Oheim, 0:2 (30.) Kehinde Adelusi, 0:3 (87.) Tobias Kellner - SR: Josef Kneißl (SV Trisching) - Zuschauer: 25.(ni) Der Lohn für die kämpferisch bärenstarke zweite Halbzeit blieb der Luft-Elf versagt. Die Gäste überzeugten in der hitzig (neun gelbe Karten) geführten Partie mit einer nahezu hundertprozentigen Chancenverwertung, während aufseiten des Schlusslichts ein echter Torjäger vom Schlage eines Nikolai Beckers schmerzlich vermisst wurde.