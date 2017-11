Drei Spiele, vier Absagen: Die vorletzte Runde in der Kreisliga Süd wird durch das Wetter bestimmt, das Gipfeltreffen zwischen dem FV Vilseck und Paulsdorf ist verschoben. Die DJK Utzenhofen spielt und profitiert.

Amberg. Mit dem 3:0-Sieg verbesserte sich die DJK auf Platz acht - die beste Platzierung in dieser Saison.ASV Haselmühl 2:0 (1:0) TSV KönigsteinTore: 1:0 (35.) Daniel Ibler, 2:0 (58.) Andreas Hammerl - SR: Adrian Kohn (Amberg) - Zuschauer: 75(pme) In der ersten Hälfte entwickelte sich ein Spiel ohne große Höhepunkte, beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Wie aus dem Nichts fiel der Führungstreffer für die Heimelf. Nach einem schönen langen Zuspiel von Koch erzielte Daniel Ibler seinen neunten Saisontreffer. In der zweiten Hälfte kam Königstein besser ins Spiel, aber ohne große Durchschlagskraft. Die ASV-Abwehr stand wie gewohnt sicher und ließ keinen Treffer zu. Nach einem langen Abschlag von ASV-Torwart Patrick Stiegler war Andreas Hammerl plötzlich alleine vor dem Gästetorwart und schloss souverän zum 2:0. Kurz darauf hatte dieser eine weitere Chance, einen Schlenzer lenkte Gästetorwart Thomas Bunzel gerade noch an den Pfosten.1. FC Rieden 1:0 (0:0) SV 08 AuerbachTor: 1:0 (74.) Daniel Humml - SR: Afrim Salihu (SV Donaustauf) - Rot: (35.) Timo Hausner (Auerbach), Tätlichkeit - Zuschauer: 75(riw) Eine zähe Angelegenheit war die Partie auf tiefem Boden. Rieden attackierte in der Anfangsphase den Gegner früh und suchte eine schnelle Spieleröffnung. Auerbach hingegen stand gut und hatte die erste dicke Gelegenheit durch Tobias Ertl, dessen Schlenzer Torwart Matthias Maler mit einer sehenswerten Reaktion noch abwehren konnte. Hektik kam vor allem in der 34. Minute auf, als Auerbachs Jonas Herrmann mit einer Knieverletzung am Boden lag. In deren Folge ließ sich Timo Hausner zu einer Tätlichkeit gegenüber Tobias Götz hinreißen, die prompt mit der roten Karte geahndet wurde. Rieden tat sich in Unterzahl nicht gerade leichter. Der Siegtreffer durch Daniel Humml (74.) war jedoch schön herausgespielt. Über die rechte Seite tankte sich Andreas Weiß durch, Daniel Humml schnappte sich am Strafraum das Leder, narrte Jonas Grüner und schloss aus 14 Metern ab.DJK Utzenhofen 3:0 (0:0 FC EdelsfeldTore: 1:0 (69.) Daniel Geitner, 2:0/3:0 (88./90+3.) Tobias Respondek - SR: Bernd Schmidt (TSV Neunhof) Zuschauer: 85 - Gelb/Rot: (70.) Daniel Delling (FC Edelsfeld), Foulspiel(aun) Ein überlegener Gastgeber kam gegen die defensiv eingestellten Edelsfelder zu einem hart erkämpften aber verdienten 3:0-Sieg. Nach einigen überhastet vergebenen Chancen in der ersten Hälfte egalisierte sich das Spiel bis zum Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit war die DJK wieder die aktivere Mannschaft, wirklich gefährlich wurde es für das Edelsfelder Tor aber nur selten. Bis in der 70. Minute der Sturmführer Daniel Geitner das 1:0 erzielte. Daniel Dehling wurde in der 70. Minute mit Gelb/Rot wegen wiederholtem Foulspiel des Feldes verwiesen.Der eingewechselte Tobias Respondek erhöhte in der 88. Minute im Alleingang auf 2:0 und in der Nachspielzeit durch einen erkämpften Abpraller das 3:0. Die Platzverhältnisse hatten aufgrund des schlechten Wetters nur eine Partie zugelassen. Das Spiel der DJK II gegen den TSV Kümmersbruck musste abgesetzt werden.