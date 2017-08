Amberg. Mit fünf Partien komplettiert die Kreisklasse Süd den dritten Spieltag, der bereits am Freitag eingeläutet wurde. Nach 180 Minuten lässt sich kaum Aussagekraft über das sportliche Leistungsvermögen der Teams finden.

Gegen die SpVgg Ebermannsdorf sollte ein Sieg drin sein. Roland Jobst, Trainer des SV Köfering

Etzelwang und Ebermannsdorf sind schlecht aus den Startblöcken gekommen, neben diesem Duo warten noch der FC Neukirchen, der TuS Hohenburg und der TSV Theuern auf den ersten Dreier.Neben dem FC Schlicht erwischte auch die DJK Ursensollen einen gelungenen Start und sie möchte die weiße Weste beim Aufsteiger TuS Hohenburg verteidigen. Die Lauterachtaler wollen als Neuling gerade zu Hause die notwendigen Punkte für den Ligaverbleib einfahren. Das wird aber gegen den starken Kontrahenten vom Rengberg eine Herausforderung, denn die Hauer-Jungs möchten nur zu gerne auf ihren gelungenen Start noch eins draufsetzen. Die kleinen Panduren des SV Raigering erwarten den SV Kauerhof. Die Hausherren könnten sich bei einem Heimerfolg gegen die Herzogstädter erst einmal oben festsetzen und dem SV Raigering II ist zu Hause auch schwer beizukommen. Die Mannen von Bernd Polster wollen trotzdem versuchen, den einen oder anderen Zähler aus dem Pandurenpark zu entführen, auch wenn sie in einer dezenten Außenseiterrolle anreisen.Nach Illschwang wurde die Begegnung SV Illschwang/Schwend gegen den SV Etzelwang verlegt. Die Gastgeber um Spielertrainer Alexander Heldrich gelten als zu Hause schon als eine Hausnummer und wollen gegen den Gast den zweiten Heimerfolg. Das erscheint machbar, zumal sich der SV Etzelwang am letzten Spieltag in keiner ansprechenden Form präsentierte.Eine harte Nuss wartet auch auf den Kreisligaabsteiger FC Neukirchen, der sich mit dem SV Hahnbach II misst. Die Bezirksligareserve ist immer für eine Überraschung gut und so wird sich der kleine FCN schon ganz schön strecken müssen, will er den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen."Jedes Derby hat seine besondere Geschichte", weiß Roland Jobst, der Coach der SV Köfering. So ist es nun für den SV Hubertus auch, wenn seine Elf die SpVgg Ebermannsdorf erwartet. "Eigentlich sind wir gut drauf", freut sich der Übungsleiter, "wir haben uns zwar in Illschwang ungeschickt angestellt und hätten eigentlich auch gewinnen können", so Jobst. "Aber nun sollte im Nachbarschaftsduell gegen die SpVgg Ebermannsdorf ein Sieg drin sein", hofft Jobst, der lediglich auf den Langzeitverletzten Max Hirsch verzichten muss.