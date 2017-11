Amberg. "Der Amberger Raum bringt uns weniger Gästefans", bilanziert Dieter Fischer, Trainer des FC Kaltenbrunn - kein seltenes Sorgenkind für Vereine in der Peripherie. "Aber die Mannschaften sind dort stärker als im Raum Weiden und das liegt meiner Ansicht daran, dass im Gebiet um Amberg mehr Fußballer in weniger Vereinen spielen". Ein bisschen über 800 Einwohner zählt der schmucke Ort Kaltenbrunn auf der Strecke zwischen Seugast und Grafenwöhr. Der FC hat lange Jahre erfolgreich im damaligen Kreis II Weiden gekickt.

Die Fußballkreise Amberg und Weiden wurden zusammengeführt, und der FC Kaltenbrunn landete in den Amberger Ligen - und erlebte da ein Wechselbad der Gefühle. Vor zwei Jahren übernahm Dieter Fischer das Amt des Trainers beim FC Kaltenbrunn. Der Übungsleiter war vorher bei den Junioren der JFG Haidenaab-Vils tätig, die aus den Vereinen FC Freihung, VfB Mantel und eben dem FC Kaltenbrunn besteht.Der FC Kaltenbrunn war nach einem Abstieg in der A-Klasse gelandet und hatte dort abgeschlagen die rote Laterne. Fischer und seiner Truppe gelang es, aus den noch offenen elf Partien wenigstens 13 Zähler zu holen. Das reichte allerdings nur, um den direkten Abstieg zu vermeiden.Die Relegation begann erfolgreich, aber da das zweite Match im Elfmeterschießen gegen den SSV Paulsdorf II verloren wurde, war der Abstieg der ersten Mannschaft in die B-Klasse besiegelt: Der sportliche Supergau war eingetreten. "Uns war klar, dass man erhebliche Probleme bekommt, wenn man nicht gleich wieder aus der B-Klasse aufsteigt. Die Spieler konnten im Boot gehalten werden, aber da waren auch Signale spürbar, dass Vereinstreue an ein Ende kommen könnte, wenn der direkte Aufstieg nicht gelingen sollte." Die neue Saison verlief wie erhofft mit dem sofortigen Wiederaufstieg.Nun spielen die Jungs im zweiten Jahr wieder in der A-Klasse und haben sich dort ganz gut eingelebt: Im letzten Jahr wurde der FC in der A-Klasse Nord Fünfter mit 43 Punkten und 54:45 Toren aus 26 Partien. In dieser Saison hat der FC aus 14 Begegnungen 20 Zähler eingefahren, steht sorgenfrei auf Rang acht und sollte auch irgendwo zwischen den Plätzen fünf und neun über die Ziellinie laufen.Wenn alle Spieler einsatzbereit sind, stehen Fischer 18 Akteure zur Verfügung, aus der JFG rücken im Schnitt zwei junge Spieler pro Jahr nach. Die Zukunft der ersten Mannschaft des FC Kaltenbrunn dürfte gesichert sein.

A-Klasse Nord

17. SpieltagTraßlberg II - Sorghof II Sa. 12.15 UhrFreihung - Hütten So. 14 UhrDJK Amberg - Loderhof So. 14 UhrSGS Amberg - M-Poppenricht So. 14 UhrESV Amberg - U.Poppenricht So. 14 UhrAmmerthal II - Gärbershof So. 14 Uhr1. SG Ursulapoppenricht 13 57:8 372. FSV Gärbershof 14 34:10 333. SGS Amberg 12 44:25 274. DJK Ammerthal II 14 49:21 255. FC Freihung 13 22:16 236. SV Sorghof II 13 19:23 227. SV Michaelpoppenricht 14 31:24 218. FC Kaltenbrunn 14 30:38 209. ESV Amberg 14 20:20 1810. SVL Traßlberg II 14 22:54 1211. Concordia Hütten 15 23:55 1012. SV Loderhof/Sulzbach 14 21:35 813. DJK Amberg 14 11:54 1

A-Klasse Süd

17. SpieltagHaselmühl II - Gebenbach II Sa. 12.45 UhrInter Amberg II - Germania II Sa. 14 UhrEtzenricht II - Schmidmühlen II So. 12.15 UhrVilseck II - Paulsdorf II So. 12.15 UhrFreudenberg II - Rosenberg II So. 12.15 UhrRieden II - Auerbach II So. 12.15 UhrEnsdorf II - Edelsfeld II So. 13.15 Uhr1. TuS Rosenberg II 16 40:21 332. FV Vilseck II 15 35:25 283. SSV Paulsdorf II 15 41:20 274. SG Rieden II 15 26:19 265. SG SV Etzenricht II 15 39:22 256. SV 08 Auerbach II 14 29:18 257. SV Freudenberg II 14 25:25 248. SG Gebenbach II 15 35:28 209. SG Ensdorf II 15 25:34 1810. SV Schmidmühlen II 15 23:28 1711. SV Inter Amberg II 15 15:41 1512. Germania Amberg II 14 16:33 1213. ASV Haselmühl II 15 18:29 1014. FC Edelsfeld II 15 13:37 7