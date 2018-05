Frauenfußball: FC Edelsfeld erwartet Dachelhofen

Amberg. Noch 180 Minuten, dann ist diese Saison auch für die Fußballfrauen Geschichte. In der Bezirksoberliga spielt der SV 08 Auerbach beim Tabellenschlusslicht FC Schwarzenfeld. In der Bezirksliga Nord bleibt es spannend im Kampf um die Meisterschaft. Der FC Edelsfeld will den nächsten Sieg gegen die SG Dachelhofen einfahren. Die Gäste haben noch kleine Chancen auf den Klassenerhalt. Ein Auge wird man aber auf die Partie SV Leonberg (2.) gegen den TSV Theuern II haben. Sollte der SV Leonberg patzen, dürfte der Meisterschaft nichts mehr im Weg stehen. Der TuS Rosenberg reist zum TSV Flossenbürg. Holt er nur einen Punkt, hätten die Hüttenstädterinnen den Klassenerhalt sicher in der Tasche. Außerdem steht an diesem Spieltag noch das Landkreisderby der SG DJK Ursensollen/Illschwang gegen die SpVgg Ebermannsdorf an. Für beide Mannschaften geht es um die goldene Ananas.