FC Edelsfeld mit Kantersieg

Amberg. (wfo) Zwei Siege und zwei Unentschieden - die Bilanz der Frauenfußballmannschaften aus dem Landkreis kann sich sehen lassen.Am Mittwoch, 4. Oktober, kommt es noch zum Derby SG Ebermannsdorf gegen den TuS Rosenberg und der Sieger aus dieser Partie macht einen großen Sprung in der Tabelle.In der Oberliga kam Aufsteiger SV 08 Auerbach im dritten Spiel zu seinem dritten Unentschieden und ist daher nach wie vor noch ungeschlagen. Im Heimspiel gegen die traditionsreiche SpVgg SV Weiden trennten sich beiden Vereine 2:2. Die Gäste waren durch Daniela Burger (20.) und Annemarie Raß (28.) in Führung gegangen. Die Heimelf setzte sich engagiert gegen die drohende erste Niederlage zur Wehr und konnte sich durch zwei Treffer von Nicola Putzer (52./85.) wenigstens noch einen Zähler sichern.Eine klare Sache war der 8:1-Erfolg (2:0) des FC Edelsfeld gegen den Tabellenletzten aus Flossenbürg. Der FC Edelsfeld ging schnell in Führung, als die Gästetorfrau einen Schuss von Sabrina Ertl (3,) selber ins eigene Gehäuse beförderte. Trotz einiger klarer Chancen dauerte es bis zur 36.Minute, ehe Sabrina Ertl einen Foulelfmeter zum 2:0 vollstreckte. Nach der Pause kam die technische und läuferische Überlegenheit der Hahnenkammtruppe immer mehr zur Geltung und sechs weitere Treffer bis zur 81.Minute (Wendl, Götzl, 2x König, Sebald und Merkl) waren die Folge. In der Schlussphase kam der Gast, der fair spielte und nie aufsteckte, noch zu seinem Ehrentreffer (Katharina Kiel), als der FC Edelsfeld bereits zwei Gänge zurück geschaltet hatte.Torlos trennten sich die SG Haselbach/Dachelhofen und der TSV Theuern II. Man merkte der Heimelf an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, da einige Akteure bereits für den TSV Theuern gespielt haben. Die Zweikämpfe wurden engagiert geführt, aber alles im Normbereich. Die Gastgeberinnen hatten in der ersten Halbzeit drei gute Einschussmöglichkeiten, die aber ihr Ziel verfehlten. Bei einem Konterangriff konnten sich die Vilstaler nicht entscheidend durchsetzen. Nach der Pause erhöhten die Gäste nochmals das Tempo, konnten aber klarste Torchancen nicht verwerten. Bei einem Entlastungsangriff der Heimelf hatte dann der TSV Theuern II bei einem Lattenkracher noch das Glück auf seiner Seite.Auf den zweiten Platz pirschte sich die SG Ursensollen/Illschwang vor, die wie der FC Edelsfeld noch ungeschlagen ist. Das Tor des Tages im Verfolgerduell gegen den FC Oberviechtach-Teunz erzielte die eingewechselte Lisa Sommer nach einer guten halben Stunde.