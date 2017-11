Einen Husarenstreich landet bei den Fußballfrauen der Oberliga-Aufsteiger SV 08 Auerbach, denn er setzt sich beim Tabellenführer SV Altenstadt mit 2:1 durch und hat sich in der neuen Liga gut etabliert. Dorthin wollen aus der Bezirksliga vor allem der der FC Edelsfeld und als Verfolger die SG Ursensollen/Illschwang.

Amberg. Beide gewannen ihre Heimspiele gewannen und führen die Tabelle in der Bezirksliga Nord auch an. Freude in Auerbach, denn man hatte beim Spitzenreiter aus Altenstadt nicht unbedingt mit Punktezuwachs gerechnet. Den gab es sogar dreifach, denn durch Treffer von Sarina Geyer (44.) und Melanie Reng (90.) kam das Team aus dem nördlichen Landkreis kurz vor dem Abpfiff zum viel umjubelten Auswärtssieg. Für die nicht enttäuschende Heimelf war es die erste Heimniederlage, die auch der Treffer von Pia Schmidt (72.) nicht verhindern konnte.In der Bezirksliga Nord bleibt der FC Edelsfeld das Maß aller Dinge. Der noch unbesiegte Absteiger setzte sich am Hahnenkamm mit 4:0 im Kreisderby gegen die SG Ebermannsdorf durch. Der Herbstmeister überzeugte durch furioses Direktpassspiel und ließ den Gästen, die eine gute Moral zeigten, keine reale Siegchance. Corinna Luber (4.) sorgte für einen Blitzstart, Madlen König legte eine gute halbe Stunde später nach. Im zweiten Durchgang machte Sandra Sebald (54.) den Sack endgültig zu, und die eingewechselte Lena Sebald zementierte in der 81. Minute das Endergebnis. Die Gäste konnten kaum offensive Akzente setzen.Auf Rang zwei setzte sich die SG Ursensollen/Illschwang fest, die im Derby gegen den TuS Rosenberg verdient mit 3:1 (1:0) erfolgreich war. Im ersten Durchgang hatte jedes Team ein paar Chancen, die der SG Ursensollen/Illschwang waren aber die gefährlicheren, Barbara Steuerl hatte als einzige vor der Pause getroffen. Die Hüttenstädterinnen mussten nach dem Wechsel krankheitsbedingt umstellen. Die restlichen Treffer fielen dann binnen acht Minuten, Lisa Sommer (71., 79.) für die Heimelf und Nicole Wagner (74.) nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Rosenbergerinnen.Die Hoffnung keimte aber nur kurz, denn als das Leder nicht aus der Gefahrenzone gebracht werden konnte, war es um sie geschehen: Julia Grabinger schaltete in der 85. Minute nach einer Ecke am schnellsten und rettete so für den TSV Theuern II im Match beim TSV Flossenbürg mit dem 2:2 mehr als verdient wenigstens einen Zähler. Auf schwer bespielbarem Boden waren die Vilstalerinnen nach fünf Minuten durch Stefanie Meiler in Führung gegangen und dominierten im zweiten Durchgang. Zuvor hatte a nach wenigen Sekunden Torfrau Steffi Linke einen Rückstand vereitelt. Nach einem langen Ball kamen die Gastgeberinnen in der 23. Minute durch Katharina Kiel zum Ausgleich und nach einem Missverständnis (41.) durch Rebekka Lukas sogar zur Führung.