Freihung. Es hat nicht sollen sein: Die Fußballerinnen des FC Edelsfeld verlieren das Entscheidungsspiel gegen die SpVgg SV Weiden und steigen in die Bezirksliga ab.

Vor etwa 350 Zuschauern entwickelte sich in Freihung eine intensiv geführte, spannende, aber auch faire Begegnung. Zunächst egalisierten sich beide Teams, ab der Hälfte des ersten Durchganges gewann Weiden etwas an Feldvorteilen, auch wenn die erste klare Chance die Edelsfelderinnen durch Madlen König (24.) hatten. Bis zum Seitenwechsel hatten beide Mannschaften noch kleinere Einschusschancen, die aber vergeben wurden. In dieser Phase verpasste es Edelsfeld, die Partie zu entscheiden.In Durchgang zwei dauerte es eine Viertelstunde, ehe es vor den Toren wieder gefährlich wurde. Zunächst setzte Weiden in der 53. Minute einen Ball an die Latte, ehe auf der anderen Seite Sabrina Ertl einen Freistoß nur knapp über das Tor schoss. 15 Minuten vor Ende hatte zunächst der FCE durch Marie Wild noch einer Möglichkeit. Fast im Gegenzug die Führung für Weiden: Ein schneller Angriff über rechts wurde scharf in die Mitte gespielt, wo eine FC-Spielerin noch versuchte zu retten, den Ball aber ins eigene Netz beförderte.Der FCE setzte nun alles auf eine Karte, wechselte offensiv und versuchte noch einmal zurückzukommen. Doch Weiden machte in der 84. Minute die Entscheidung perfekt, als Marie-Louis Pausch die nun sich bietenden Lücken nutze und das 0:2 erzielte. Edelsfeld schaffte es in den Schlussminuten nicht mehr genügend Druck aufzubauen um noch einmal zurück in die Partie zu finden. Am Ende stand ein knappes, aber auch verdientes 2:0 für Weiden.Tore: 0:1 (77.) Eigentor, 0:2 (84.) Marie-Louis Pausch - SR: Felix Scharf (TV Nabburg) - Zuschauer: 350.