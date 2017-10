Das Sextett aus der Region kommt im Frauenfußball auf Bezirksebene zu drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen. Vor allem in der Bezirksliga läuft es gut.

Amberg. Denn das Quintett dürfte nicht nur den Ligaverbleib bald eintüten können, sondern spielt sogar vorne mit - nur Aufsteiger SV Leonberg hat sich zwischen den FC Edelsfeld (1.), die SG Ursensollen (2.), den TSV Theuern II (4.), den TuS Rosenberg (5.) und die SG Ebermannsdorf (6.) drängen können.In der Bezirksoberliga schrammte der SV 08 Auerbach an einer Überraschung vorbei, denn lange Zeit konnte er seinen favorisierten Gastgeberinnen, dem alt eingesessenen SC Regensburg II, bei der 2:4-Niederlage (2:2) Paroli bieten. Die Führung der Gäste aus der Nordoberpfalz durch Nicola Putzer (29.,39.) egalisierten jeweils Simone Wollinger (31.) und Veronika Leibl (44.) postwendend. Die eingewechselten Schelter und Wagenknecht zeichneten für den Heimsieg der Domstädterinnen verantwortlich.Zwei Nichtantretungen überlagerten am Wochenende den Spieltag in der Bzirksliga: Die noch sieglose FT Eintracht Schwandorf trat beim Spitzenreiter FC Edelsfeld nicht an, so dass die Fischer-Mädels kampflos via Sportgericht zu punkten kommen werden. Die SG Ebermannsdorf/Ensdorf musste wegen Grippeerkrankungen und Verletzungen auf die Fahrt zum TSV Flossenbürg verzichten. Da die Heimelf mit einer Verlegung auf einen Nachholtermin nicht einverstanden war, bekommt sie die Punkte, die ihr beim Kampf um den Klassenerhalt auch gut tun.Gespielt wurde dagegen beim FC Oberviechtach-Teunz, der sich von einem gut aufgelegten TSV Theuern II bei der 0:1 Niederlage überraschen ließ. Das goldene Tor erzielte Marie Fechtner nach 38 Minuten. Das Spiel war sehr umkämpft, aber nie unfair, mit Chancen auf beiden Seiten. Der Schlüssel zum Erfolg war eine sehr solide Abwehrleistung. Im Laufe der Begegnung entwickelte sich dann ein Spiel mit offenem Schlagabtausch und der Spielausgang stand auf des Messers Schneide. Nach Ende der 90 Minuten war die Freude der sehr jungen Mannschaft über die gewonnen drei Punkte riesengroß.Die SG Ursensollen bleibt mit Pfeil nach oben notiert. Den 2:0-Erfolg gegen Schlusslicht und Aufsteiger TuS Dachelhofen stellte Lisa Sommer (24./34) frühzeitig sicher. Der SV Leonberg ging gegen den TuS Rosenberg nach einem Freistoß durch Franziska Faderl (14.) in Führung. Auf schwerem Geläuf tat sich vor beiden Toren nicht allzu viel. Nach dem Wechsel kamen die Hüttenstädterinnen forscher aus der Kabine und Nicole Wagner staubte nach einer Stunde zum Ausgleich ab. Lisa Schreiber brachte die Heimelf nach 74 Minuten erneut in Front, aber Manuela Eckl köpfte in den Schlussminuten einen Freistoß von Mimi Aures zum 2:2-Endstand in die Maschen.