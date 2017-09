Amberg. Am dritten Spieltag der Frauenfußball-Saison haben die SG Ebermannsdorf und der FC Edelsfeld die Chance, ihren "Platz an der Sonne" zu sichern. Aber auch die anderen Landkreisteams wollen mit weiteren Punkten nachziehen.

Nachdem sich der SV 08 Auerbach in der Bezirksoberliga erneut ein Remis geholt hat, darf er sich am kommenden Wochenende ausruhen, das Team ist spielfrei.In der Bezirksliga Nord reist die stark in die Saison gestartete SG Ebermannsdorf nach Oberviechtach. Die Gäste wollen ihre Siegesserie fortsetzen und sich mit weiteren drei Punkten an der Tabellenspitze festsetzen.Aber auch der FC Edelsfeld möchte sich weiterhin vorne sehen. Um dies bewerkstelligen zu können, muss die Truppe um Trainer Fischer beim Aufsteiger aus Leonberg bestehen. Man darf mit Spannung erwarten, ob der Absteiger der Bezirksoberliga den Aufsteiger bezwingen kann.Der TuS Rosenberg empfängt nach dem ersten Bezirksliga-Dreier den TuS Dachelhofen. Die Gäste konnten noch keine Punkte einfahren und man darf sich auf ein hart umkämpftes Aufsteigerduell freuen.Die SG Ursensollen/Illschwang reist zum TSV Flossenbürg. Nach zwei Unentschieden in Folge will man nun endlich den ersten Dreier mit nach Hause nehmen. Der TSV Flossenbürg hat aber nach der 0:7-Auftaktniederlage wieder etwas gut zu machen.Schließlich steht für den TSV Theuern II noch die FTE Schwandorf auf dem Spielplan. Die Mannschaften kennen sich ja bereits aus der vergangenen Spielzeit, in der die Gäste aus Schwandorf die Nase immer vorn hatten.In der neuen Saison will der TSV dies ändern.