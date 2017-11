Amberg. Die letzte komplette Runde für das Kalenderjahr 2017 im Bezirk steht auf dem Spielplan. Dabei treten die Fußballerinnen in der Bezirksoberliga und der Bezirksliga Nord zum ersten Rückrunden-Spieltag an. In der Oberliga fährt der SV 08 Auerbach zum FC Thalmassing. Das Hinspiel endete torlos. Nachdem der Aufsteiger am letzten Spieltag den Tabellenführer der Liga besiegen konnte, geht er nun mit viel Selbstvertrauen in die Partie und will dieses Mal drei Punkte mit nach Hause nehmen.

In der Bezirksliga Nord stehen erneut zwei Kreisderbys an. Die SG Ursensollen/Illschwang empfängt den TSV Theuern II. Auch hier endete das Hinspiel unentschieden. Die Gastgeberinnen (2.) könnten sich mit einem Dreier weiter von Tabellenplatz drei absetzen.Zum zweiten Derby begrüßt der FC Edelsfeld den TuS Rosenberg auf dem Hahnenkamm. Die Grundler-Elf musste am ersten Spieltag eine klare 0:4-Niederlage einstecken, die man nicht vergessen hat. Mit einem Sieg könnten die Hüttenstädterinnen dem Tabellenersten auch die erste Niederlage der Saison beibringen. Das Team um Trainer Fischer sollte aber mit einer weißen Weste Richtung Winterpause marschieren und ist auch in der Favoritenrolle.Die SG Ebermannsdorf ist bei der FTE Schwandorf zu Gast. Das Schlusslicht der Liga konnte bisher nur zwei Punkte holen und sollte somit für die SG Ebermannsdorf kein übermächtiges Problem darstellen.

Frauenfußball

Landesliga SüdKempten - Obereichstätt Sa. 14 UhrRuderting - Augsburg Sa. 17 UhrIngolstadt II - Amicitia So. 12 UhrWacker II - Reichenberg So. 13 UhrGeratskirchen - Kaufbeuren So. 14 UhrBezirksoberligaAltenstadt/Voh. - SpVgg SV Weiden Sa. 14 UhrThalmassing - Auerbach Sa. 14 UhrSchwarzenfeld - Wilting So. 14 UhrSC Regensburg II - Nabburg So. 15 UhrBezirksliga NordUrsensollen - Theuern II Sa. 14 UhrSchwandorf - Ebermannsdorf Sa. 14 UhrFlossenbürg - Leonberg Sa. 14 UhrEdelsfeld - Rosenberg Sa. 14.30 UhrDachelhofen - Teunz So. 14 UhrKreisliga 1Störnstein - Auerbach II Sa. 14 UhrTheuern III - Neusorg II So. 13.15 Uhr