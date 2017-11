A-Klasse Süd

SG Etzenricht II 3:4 (1:2) TuS Rosenberg IITore: 0:1 (3.) Sven Wuttig, 1:1 (12.) Tobias Wurmitzer, 1:2 (35.) Sven Wuttig, 1:3 (50.) Giuliano La-Pegna, 2:3/3:3 (80./88.) Tobias Wurmitzer, 3:4 (90.) Giuliano La-Pegna - SR: Cafer Uludag (SV Waldau) - Zuschauer: 50Inter Amberg II 1:8 (0:3) SSV Paulsdorf IITore: 0:1 (30.) Alexander Grau, 0:2 (35.) Thomas Rubenbauer, 0:3 (44.) Phillipp Schwarz, 0:4 (52.) Alexander Grau, 0:5/0:6/0:7 (61./66./67.) Felix Wilde, 0:8 (76.) Alexander Grau, 1:8 (80.) Tobias Becht - SR: Anton Münch (DJK Amberg) - Zuschauer: 20SV 08 Auerbach II 3:0 (2:0) FC Edelsfeld IITore: 1:0 (34.) Sebastian Kosytorz, 2:0 (41.) Andreas Schleicher, 3:0 (48.) Fabian Friedl - SR: Andy Jakesch (Sulzbach-Rosenberg) - Zuschauer: 40(sht) Die Gastgeber bestimmten zwar vom Anstoß weg das Geschehen, taten sich aber zunächst schwer, gefährlich in den Strafraum zu kommen. Nach einem Pass steil über rechts lief Kosytorz ungehindert in den Strafraum und versenkte den Ball im kurzen Eck zum 1:0. Nach der Führung wurden die Aktionen zielstrebiger und Schleicher gelang noch vor dem Pausenpfiff per Kopf das 2:0. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff kombinierten sich die 08er gut in die gegnerische Hälfte, und Friedl schloss von links aus spitzem Winkel zum 3:0 ab.SG Rieden II 3:1 (1:0) Germ. Amberg IITore: 1:0 (23.) Jonas Hofrichter; 1:1 (50.) Toby Mihalik; 2:1 (51.) Benjamin List; 3:1 (67.) Johannes Weigert - SR: Erdogan Sahinbay (SV Inter Bergsteig Amberg) - Zuschauer: 40(riw) Die Vilstaler behielten gegen den Gast aus Amberg die Oberhand. Jonas Hofrichter erzielte die Führung. Mit den Gedanken anscheinend noch in der Kabine kam Germania mit einem weiten Ball in den Strafraum per Kopf zum Ausgleich. Vom Anstoß weg rückte Benjamin List mit dem Führungstreffer die Verhältnisse wieder zurecht. In der 67. Minute schickte der eingewechselte Michael Gruber von der Mittellinie aus Johannes Weigert auf die Reise. Dieser schob den Ball an Torwart Michael Schneider vorbei zum verdienten Endstand.FV Vilseck II 3:4 (1:1) DJK Gebenbach IITore: 1:0 (30.) Eigentor, 1:1 (38.) Nicolas Lindner, 2:1 (55.) Christophe Reiser, 2:2 (71.) Marius Bloch, 3:2 Johannes Winter (73.), 3:3 (78.) Daniel Hüttinger, 3:4 (90.+2.) Nicolas Lindner - SR: Sven Ertl (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 35 - Gelb-Rot: (77.) Florian Geissler (FV Vilseck II), (82.) Christophe Reiser (FV Vilseck II)ASV Haselmühl II 1:2 (1:2) SV Freudenberg IITore: 0:1 (4.) Pa Jallow, 1:1 (20.) Mario Micko, 1:2 (44.) Sebastian Koller - SR: Josef Schierlinger - Zuschauer: 25Nach einem Missverständnis in der ASV-Abwehr ging der SVF kurz nach Spielbeginn in Führung. Der Ausgleich für Haselmühl fiel nach schöner Vorarbeit von Dotzler durch Micko. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste mit einem schönen Distanzschuss auf 1:2. In der zweiten Spielhälfte gab es keine großen Höhepunkte, ein Unentschieden wäre aufgrund der Spielanteile gerecht gewesen.