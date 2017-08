Kreisklasse Süd

Vorgezogenes Spiel vom 4. SpieltagDJK Ursensollen 2:1 (1:0) SV Raigering IITore: 1:0 (33.) Stefan Wölfl, 1:1 (52.) Benjamin Schertl, 2:1 (53.) Karel Palka (Elfmeter) - SR: Rene Östreich - Zuschauer: 75(mdl) Von Beginn an merkte man der Heimmannschaft an, dass sie die Scharte vom Wochenende wieder gut machen wollte und war immer Herr der Lage. Bereits in der 4.Spielminute die erste Torchance für die Gastgeber, aber Wasner und Andreas Kotzbauer waren sich nicht einig.Es folgten immer wieder gute Möglichkeiten für die DJK, aber es sollte noch nicht zwingend sein.Besser machte es Wölfl in der 33. Minute, als er einen zu kurzen Rückpass der Gäste erlief und sicher ins leere Tor einschob.Kurz vor der Halbzeit hatte Viehauser nach einer Ecke noch die Kopfballchance, setzte diesen aber neben das Tor.Gleich mit einem Paukenschlag wurde die zweite Hälfte eröffnet, als Strobl Fabian zweimal frei stehend am Gästetorhüter scheiterte und Wölfl mit einem Freistoß aus gut 30 Metern nur die Latte traf. In der 51. Minute hatte Dzalakowski die Chance auf das 2:0, schoss aber jedoch nur ans Außennetz.Besser machten es die "kleinen Panduren" im Gegenzug, als sie nach einer Freistoßflanke und einen Abpraller durch Schertl Benjamin zum gücklichen 1:1 ausglichen.Die Heimmannschaft zeigt sich aber nicht geschockt und sicherte sich gleich nach dem Anstoß wieder die 2:1-Führung - vorausgegangen war ein Foulspiel im Sechzehner an Dzalakowski. Karel Palka ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter sicher.Danach wurde die Partie etwas hitziger und es gab viele Unterbrechungen auf beiden Seiten.Raigering zeigte sich dabei immer wieder gefährlich bei Standardsituationen, aber ohne dass was Zählbares dabei raus kam.So blieb es bei dem verdienten Heimsieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, auf der sich weiter aufbauen lässt.