Die zehnte Runde in der Kreisklasse Süd steht im Zeichen des Schlagers zwischen dem FC Schlicht und dem SV Köfering. Aber auch in den unteren Regionen der Rangliste gibt's bedeutsame Spiele.

Wir können mit jedem Gegner mithalten. Helmut Hefner, Trainer des SV Hahnbach II

Amberg. Wie die Partie Kauerhof gegen Ebermannsdorf oder beim Nachholspiel am Dienstag, 3. Oktober, zwischen Kauerhof und dem SV Etzelwang.Sehr erfolgreich zieht bisher der FC Schlicht seine Kreise, denn die Jungs haben alle bisherigen Partien gewinnen können. Nun gibt der SV Köfering seine Visitenkarte ab. Der Tabellenvierte hat mit 18 Punkten aus neun Spielen eine ordentliche Bilanz, kann aber die Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen erst einmal nur halten, wenn er am Rennweg nicht leer ausgeht: Beste Voraussetzungen für eine klasse Partie.Die möchte auch der SVL Traßlberg abliefern, der seine letzten sechs Matches auch gewinnen konnte und fünf Zähler hinter dem Tabellenführer rangiert. Die Behrend-Mannen treten beim Aufsteiger TuS Hohenburg an, der durch seinen Erfolg am letzten Spieltag die Abstiegsränge verlassen konnte, aber dennoch als Außenseiter in dieses Spiel an der Lauterach gehen dürfte.Im Mittelfeld: Den FC Großalbershof und den SV Raigering II trennen ganze sechs Punkte. So wird das Derby zwischen dem SV Hahnbach II und den Mannen vom Forsthof auch ein Gradmesser, wer sich länger in den oberen Gefilden der Tabelle einnisten kann. Bei den Gastgebern, so Coach Helmut Hefner, ist man mit den bisherigen Leistungen und Präsentationen der Bezirksligareserve durchaus zufrieden. "Wir können mit jedem Gegner mithalten, jedem Kontrahenten auch Paroli bieten", freut sich der langjährige Funktionär. Aber ab und zu habe das Glück gefehlt, sonst könnte er sechs oder sieben Punkte mehr verbuchen. "Der Trainingsbesuch ist ausgezeichnet, wir haben 30 und mehr Spieler für unsere beiden Mannschaften im Training und der Minusrekord liegt bisher bei 28 Spielern. Zudem kommen alle unsere Spieler aus der eigenen Jugendabteilung, freut sich Hefner über die personelle Zusammensetzung des SV Hahnbach II. Der Übungsleiter, seit vielen Jahren auch in der Jugendabteilung des Vereins aktiv, hatte vier seiner jetzigen Spieler schon bei den E-Junioren unter seinen Fittichen.Bei der DJK Ursensollen kommt es zum Verfolgerduell mit dem SV Illschwang/Schwend. Beide Vereine trennt nur ein mickriges Pünktchen und über das sportliche Wohl oder Wehe wird morgen wohl die Tageform Ausschlag geben. Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen der TSV Theuern und der Kreisligabsteiger 1. FC Neukirchen an die neue Aufgabe heran. Die Heimelf sollte punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren.Gegen einen glück- und punktlosen Tabellenletzten SV Etzelwang erhofft sich der SV Raigering II einen Dreier, damit könnte er auch die gefährdeten Mannschaften auf Distanz halten. Aber auch für den Träger der roten Laterne stehen die Stunden der Wahrheit an, denn neben der Aufgabe bei den kleinen Panduren wird am Dienstag noch die am 3. September ausgefallene Begegnung beim SV Kauerhof nachgeholt. Aus diesen beiden Aufgaben muss der SV Etzelwang die ersten Punkte holen, um seine langsam aber sicher prekäre Lage doch wieder aufzuhellen.