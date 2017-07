1. Spieltag

28.07. 18.30 Vilseck - Freudenberg30.07. 15.00 Haselmühl - Edelsfeld30.07. 15.00 Luhe-Wildenau - Königstein30.07. 15.00 Eslarn - Rosenberg30.07. 15.00 Utzenhofen - Paulsdorf30.07. 15.00 Rieden - Schmidmühlen30.07. 17.00 Auerbach - Germania2. Spieltag04.08. 18.30 Schmidmühlen - Utzenhofen04.08. 18.30 Königstein - Vilseck05.08. 15.00 Rosenberg - Luhe-Wildenau05.08. 16.00 Germania - Rieden05.08. 16.00 Freudenberg - Haselmühl06.08. 15.00 Paulsdorf - Eslarn06.08. 15.00 Edelsfeld - Auerbach3. Spieltag12.08. 16.00 Utzenhofen - Germania12.08. 16.00 Rieden - Edelsfeld12.08. 16.00 Freudenberg - Königstein13.08. 15.00 Haselmühl - Auerbach13.08. 15.00 Luhe-Wildenau - Paulsdorf13.08. 15.00 Eslarn - Schmidmühlen13.08. 15.00 Vilseck - Rosenberg4. Spieltag19.08. 15.00 Rosenberg - Freudenberg19.08. 16.00 Paulsdorf - Vilseck20.08. 15.00 Germania - Eslarn20.08. 15.00 Schmidmühlen - Luhe-Wildenau20.08. 15.00 Königstein - Haselmühl20.08. 15.00 Edelsfeld - Utzenhofen20.08. 17.00 Auerbach - Rieden5. Spieltag27.08. 15.00 Haselmühl - Rieden27.08. 15.00 Luhe-Wildenau - Germania27.08. 15.00 Eslarn - Edelsfeld27.08. 15.00 Utzenhofen - Auerbach27.08. 15.00 Königstein - Rosenberg27.08. 15.00 Vilseck - Schmidmühlen27.08. 15.15 Freudenberg - Paulsdorf6. Spieltag02.09. 15.00 Rosenberg - Haselmühl02.09. 16.00 Schmidmühlen - Freudenberg02.09. 16.00 Auerbach - Eslarn03.09. 15.00 Germania - Vilseck03.09. 15.00 Paulsdorf - Königstein03.09. 15.00 Rieden - Utzenhofen03.09. 15.00 Edelsfeld - Luhe-Wildenau7. Spieltag08.09. 18.30 Freudenberg - Germania09.09. 15.00 Rosenberg - Paulsdorf10.09. 15.00 Haselmühl - Utzenhofen10.09. 15.00 Luhe-Wildenau - Auerbach10.09. 15.00 Eslarn - Rieden10.09. 15.00 Königstein - Schmidmühlen10.09. 15.00 Vilseck - Edelsfeld8. Spieltag16.09. 17.00 Auerbach - Vilseck17.09. 15.00 Germania - Königstein17.09. 15.00 Schmidmühlen - Rosenberg17.09. 15.00 Paulsdorf - Haselmühl17.09. 15.00 Utzenhofen - Eslarn17.09. 15.00 Rieden - Luhe-Wildenau17.09. 15.00 Edelsfeld - Freudenberg9. Spieltag23.09. 15.00 Rosenberg - Germania23.09. 16.00 Luhe-Wildenau - Utzenhofen23.09. 17.00 Königstein - Edelsfeld24.09. 15.00 Haselmühl - Eslarn24.09. 15.00 Paulsdorf - Schmidmühlen24.09. 15.00 Vilseck - Rieden24.09. 15.15 Freudenberg - Auerbach10. Spieltag01.10. 15.00 Germania - Paulsdorf01.10. 15.00 Schmidmühlen - Haselmühl01.10. 15.00 Eslarn - Luhe-Wildenau01.10. 15.00 Utzenhofen - Vilseck01.10. 15.00 Rieden - Freudenberg01.10. 15.00 Auerbach - Königstein01.10. 15.00 Edelsfeld - Rosenberg11. Spieltag07.10. 15.00 Rosenberg - Auerbach07.10. 15.15 Freudenberg - Utzenhofen08.10. 15.00 Haselmühl - Luhe-Wildenau08.10. 15.00 Schmidmühlen - Germania08.10. 15.00 Paulsdorf - Edelsfeld08.10. 15.00 Königstein - Rieden08.10. 15.00 Vilseck - Eslarn12. Spieltag14.10. 16.00 Eslarn - Freudenberg15.10. 15.00 Haselmühl - Germania15.10. 15.00 Luhe-Wildenau - Vilseck15.10. 15.00 Utzenhofen - Königstein15.10. 15.00 Rieden - Rosenberg15.10. 15.00 Auerbach - Paulsdorf15.10. 15.00 Edelsfeld - Schmidmühlen13. Spieltag21.10. 15.00 Rosenberg - Utzenhofen21.10. 15.00 Vilseck - Haselmühl21.10. 16.00 Freudenberg - Luhe-Wildenau22.10. 15.00 Germania - Edelsfeld22.10. 15.00 Schmidmühlen - Auerbach22.10. 15.00 Paulsdorf - Rieden22.10. 15.00 Königstein - Eslarn14. Spieltag28.10. 15.00 Rosenberg - Eslarn28.10. 15.00 Paulsdorf - Utzenhofen28.10. 16.00 Königstein - Luhe-Wildenau29.10. 14.00 Edelsfeld - Haselmühl29.10. 14.00 Schmidmühlen - Rieden29.10. 14.00 Germania - Auerbach29.10. 14.00 Freudenberg - Vilseck15. Spieltag05.11. 14.00 Rieden - Germania05.11. 14.00 Utzenhofen - Schmidmühlen05.11. 14.00 Eslarn - Paulsdorf05.11. 14.00 Luhe-Wildenau - Rosenberg05.11. 14.00 Vilseck - Königstein05.11. 14.00 Haselmühl - Freudenberg05.11. 14.00 Auerbach - Edelsfeld16. Spieltag11.11. 14.00 Rosenberg - Vilseck12.11. 14.00 Auerbach - Haselmühl12.11. 14.00 Paulsdorf - Luhe-Wildenau12.11. 14.00 Schmidmühlen - Eslarn12.11. 14.00 Germania - Utzenhofen12.11. 14.00 Edelsfeld - Rieden12.11. 14.00 Königstein - Freudenberg17. Spieltag19.11. 14.00 Eslarn - Germania19.11. 14.00 Luhe-Wildenau - Schmidmühlen19.11. 14.00 Vilseck - Paulsdorf19.11. 14.00 Freudenberg - Rosenberg19.11. 14.00 Haselmühl - Königstein19.11. 14.00 Rieden - Auerbach19.11. 14.00 Utzenhofen - Edelsfeld18. Spieltag25.11. 14.00 Rieden - Haselmühl25.11. 14.00 Rosenberg - Königstein26.11. 14.00 Germania - Luhe-Wildenau26.11. 14.00 Edelsfeld - Eslarn26.11. 14.00 Auerbach - Utzenhofen26.11. 14.00 Paulsdorf - Freudenberg26.11. 14.00 Schmidmühlen - Vilseck19. Spieltag31.03. 16.00 Vilseck - Germania31.03. 16.00 Freudenberg - Schmidmühlen31.03. 16.00 Königstein - Paulsdorf31.03. 16.00 Haselmühl - Rosenberg31.03. 16.00 Utzenhofen - Rieden31.03. 16.00 Eslarn - Auerbach31.03. 16.00 Luhe-Wildenau - Edelsfeld20. Spieltag08.04. 15.00 Utzenhofen - Haselmühl08.04. 15.00 Auerbach - Luhe-Wildenau08.04. 15.00 Rieden - Eslarn08.04. 15.00 Paulsdorf - Rosenberg08.04. 15.00 Schmidmühlen - Königstein08.04. 15.00 Germania - Freudenberg08.04. 15.00 Edelsfeld - Vilseck21. Spieltag14.04. 15.00 Rosenberg - Schmidmühlen15.04. 15.00 Königstein - Germania15.04. 15.00 Haselmühl - Paulsdorf15.04. 15.00 Eslarn - Utzenhofen15.04. 15.00 Luhe-Wildenau - Rieden15.04. 15.00 Vilseck - Auerbach15.04. 15.15 Freudenberg - Edelsfeld22. Spieltag21.04. 16.00 Utzenhofen - Luhe-Wildenau21.04. 16.00 Germania - Rosenberg22.04. 15.00 Eslarn - Haselmühl22.04. 15.00 Schmidmühlen - Paulsdorf22.04. 15.00 Edelsfeld - Königstein22.04. 15.00 Auerbach - Freudenberg22.04. 15.00 Rieden - Vilseck23. Spieltag28.04. 15.00 Rosenberg - Edelsfeld28.04. 16.00 Freudenberg - Rieden29.04. 15.00 Paulsdorf - Germania29.04. 15.00 Haselmühl - Schmidmühlen29.04. 15.00 Luhe-Wildenau - Eslarn29.04. 15.00 Vilseck - Utzenhofen29.04. 15.00 Königstein - Auerbach24. Spieltag06.05. 15.00 Luhe-Wildenau - Haselmühl06.05. 15.00 Germania - Schmidmühlen06.05. 15.00 Edelsfeld - Paulsdorf06.05. 15.00 Auerbach - Rosenberg06.05. 15.00 Rieden - Königstein06.05. 15.00 Utzenhofen - Freudenberg06.05. 15.00 Eslarn - Vilseck25. Spieltag13.05. 15.00 Germania - Haselmühl13.05. 15.00 Vilseck - Luhe-Wildenau13.05. 15.00 Freudenberg - Eslarn13.05. 15.00 Königstein - Utzenhofen13.05. 15.00 Rosenberg - Rieden13.05. 15.00 Paulsdorf - Auerbach13.05. 15.00 Schmidmühlen - Edelsfeld26. Spieltag21.05. 15.00 Edelsfeld - Germania21.05. 15.00 Auerbach - Schmidmühlen21.05. 15.00 Rieden - Paulsdorf21.05. 15.00 Utzenhofen - Rosenberg21.05. 15.00 Eslarn - Königstein21.05. 15.00 Luhe-Wildenau - Freudenberg21.05. 15.00 Haselmühl - Vilseck

Drei Favoriten gibt es in der Kreisliga Süd in der Saison 2017/18: SV 08 Auerbach, DJK Utzenhofen und der Bezirksliga-Absteiger FV Vilseck, die allesamt vorne um den Titel mitspielen wollen. Der ASV Haselmühl überrascht mit seiner Zielsetzung.

Amberg. Die DJK Utzenhofen unternimmt einen erneuten Anlauf, um endlich in die Bezirksliga aufzusteigen - wo der Nachbar TuS Kastl bereits mitspielt. Zwölf Mannschaften stammen aus dem Teilkreis Amberg, zwei kommen aus der Weidener Ecke: Der TSV Eslarn ist Aufsteiger, und der SC Luhe-Wildenau ein alter Bekannter. Eslarn wechselte freiwillig in den Süden.Der SV Freudenberg möchte nicht noch weiter durchgereicht werden und hat sich als Ziel den Klassenerhalt gesetzt, ebenso wie die Aufsteiger, darunter der SV Schmidmühlen und der TuS Rosenberg. Wie immer vermutlich mit dabei, wenn es gegen den Abstieg geht, ist der FC Edelsfeld. Die Mannschaft vom Hahnenkamm stemmt sich seit Jahren erfolgreich in der Relegation gegen den Marsch nach unten.Der ASV Haselmühl hat keine Zugänge zu verzeichnen, gibt aber als Saisonziel "besser als in der vergangenen Saison" vor. Und das, obwohl mit Matthias Schmidt der Top-Torjäger (14 Treffer) sich Richtung Inter Bergsteig Amberg verabschiedet hat.