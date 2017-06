Da hat Albert Kellner immer eine knifflige Aufgabe vor sich: Die Gruppeneinteilung der einzelnen Ligen. Dieses Jahr gab es keine größeren Problemfälle.

Amberg. Es war dann doch eher knifflig als entspannt, mit dem Ergebnis ist Fußball-Kreisspielleiter Albert Kellner aber zufrieden: "Ich glaube, wir haben einen tragfähigen Konsens gefunden, mit dem die Vereine sehr gut leben können." Das Problem bei der Einteilung der Fußball-Ligen im Kreis Amberg/Weiden (Grafik unten) ist jedes Jahr das Gleiche: "Manche Vereine sehen das Ganze oftmals nur durch die Vereinsbrille. Ich muss aber alle Interessen berücksichtigen."Der Überschuss von Nordvereinen in den Kreisligen löste sich relativ einfach. Der SC Luhe-Wildenau und der SV 08 Auerbach erklärten, auch weiterhin im Süden spielen zu wollen ("weil die Vorspiele in der A-Klasse Süd fast deckungsgleich sind"), Aufsteiger TSV Eslarn wünschte sich die Eingruppierung in den Süden. "Sie haben per Routenplaner ausgerechnet, dass sie zwar 400 Kilometer mehr fahren müssen, durch die bessere Verkehrsanbindung fünf Stunden weniger auf der Straße unterwegs sind", sagt Kellner.Anders war die Situation in den Kreisklassen. Hier hatte Kellner zwei Mannschaften zu viel, die eigentlich in der Südgruppe spielen würden. Der TuS Schnaittenbach und die SG Ehenfeld/Hirschau II waren aber bereit, in der kommenden Saison im Osten zu spielen, der SV Kohlberg stimmte einem Wechsel in den Westen zu, so dass die Einteilung der drei Kreisklassen "recht flott über die Bühne ging." Ohne den "Umzug" der Kohlberger hätte es einen der Neustädter Vereine getroffen und so in der Ost-Gruppe das Derby zwischen Absteiger DJK Neustadt/WN und Aufsteiger ASV Neustadt/WN verhindert."Ohne großes Brimborium" verlief die Zusammensetzung der A-Klassen. "Schade" findet der Kreisspielleiter aber, dass der Zusammenschluss von Wurz und Neuhaus erst eine Woche nach Ende der Relegationsspiele vollzogen wurde. "Sonst hätten wir noch einen Platz in der A-Klasse ausspielen können." So treten in der Nord-Gruppe in der kommenden Saison nur 13 Mannschaften an. Die Ligeneinteilung der B-Klassen will Kellner in den kommenden Tagen bekanntgeben.