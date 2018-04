Ein Duell auf Augenhöhe, das man mit Spannung erwarten darf: Die Fußballerinnen des ungeschlagenen Tabellenführer FC Edelsfeld erwarten den starken und ebenfalls unbesiegten Aufsteiger SV Leonberg.

Frauenfußball Landesliga Süd







Kempten - Ingolstadt II Sa. 15 Uhr



Obereichstätt - Reichenberg Sa. 16 Uhr



Ruderting - Theuern Sa. 17 Uhr



Augsburg - Amicitia So. 16 Uhr



Geratskirchen - Wacker II So. 16 Uhr



Bezirksoberliga







Neudorf - SpVgg SV Weiden Sa. 16 Uhr



Thalmassing - Wilting Sa. 17 Uhr



Altenstadt/Voh. - Nabburg Sa. 17 Uhr



Schwarzenfeld - SC Regensb. II So. 15 Uhr



Bezirksliga Nord







Ebermannsdorf - Teunz Sa. 17 Uhr



Ursensollen - Flossenbürg abges.



Edelsfeld - Leonberg Sa. 17 Uhr



Dachelhofen - Rosenberg So. 13.30 Uhr



Schwandorf - Theuern II So. 16 Uhr



Kreisliga 1



Etzenricht - Neusorg II Sa. 12 Uhr



Störnstein - Gebenbach Sa. 16 Uhr



Theuern III - Eschenbach So. 13.15 Uhr

Amberg. Am 12. Spieltag steht in der Bezirksliga Nord das Spitzenspiel Erster gegen Zweiten an, der Kracher der Liga. Im Hinspiel trennte man sich 1:1 unentschieden.Mit einem Sieg in diesem Spiel wäre die Meisterschaft für die Heimmannschaft wieder ein Stückchen greifbarer, denn der Abstand zu den Gästen würde sich dann bereits auf neun Punkte belaufen. Die SpVgg Ebermannsdorf spielt an diesem Wochenende zu Hause gegen den FC Oberviechtach-Teunz. Ein Duell auf Augenhöhe, da beide Mannschaften nur ein Zähler voneinander trennt. Das Hinspiel konnten die Gäste aus Oberviechtach für sich entscheiden. Ein Heimspiel hätte die SG DJK Ursensollen/Illschwang gehabt, der TSV Flossenbürg sollte kommen - doch die Gäste sagten die Partie kurzfristig ab.Doch die Heimelf steht auf dem dritten Tabellenplatz und will diesen auch verteidigen, da die SpVgg Ebermannsdorf hier ebenfalls nur einen Punkt entfernt ist.Für die beiden anderen Landkreisteams heißt es am Sonntag auf zum Auswärtsspiel. Der TuS Rosenberg reist zum TuS Dachelhofen. In der Hinrunde konnten die Hüttenstädterinnen das Match knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Auch dieses Mal wird es keine leichte Aufgabe, da der TuS Dachelhofen den Klassenerhalt noch schaffen will.Der TSV Theuern II muss bei der FTE Schwandorf ran. Gegen das Tabellenschlusslicht, gegen das man in der Vorrunde keinerlei Probleme hatte, sollte nichts anbrennen.Für den SV 08 Auerbach steht unterdessen in der Bezirksoberliga ein spielfreies Wochenende vor der Tür.