Amberg. Vorletzter Spieltag der Hinrunde bei den Fußballfrauen: Der Knaller steigt in Ebermannsdorf, wenn die SG Ebermannsdorf/Ensdorf im Schlager die SG Ursensollen/Illschwang zum Kreisderby in der Bezirksliga Nord empfängt.

Der SV 08 Auerbach erwartet in der Bezirksoberliga den FC Schwarzenfeld. Man kennt sich noch aus Bezirksligazeiten. In der Bezirksoberliga haben aktuell jedoch die Gastgeberinnen die Nase vorne. Gegen das derzeitige Schlusslicht der Liga will man durch einen Sieg den Abstand zum Tabellenkeller weiter vergrößern, da man nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat.In der Bezirksliga Nord bleibt es weiterhin eine enge Kiste. Alle Mannschaften liegen sehr nah zusammen und nach jedem Spieltag können die Karten wieder komplett neu gemischt sein. Im Mittelpunkt steht das Derby der SG Ebermannsdorf gegen die SG Ursensollen. Nachdem man letzte Woche nicht antreten konnte, wollen die Ebermannsdorferinnen wieder Boden gut machen und den Sieg zu Hause dingfest machen. Doch auch die Gäste werden sich nicht ausruhen, da man den Tabellenführer nicht aus den Augen verlieren will.Der TuS Rosenberg empfängt im Aicher-Stadion den TSV Flossenbürg. Die Gastmannschaft konnte nach anfänglichen Startschwierigkeiten in den letzten Spielen wieder ordentlich Selbstvertrauen tanken. Daher muss sich die Grundler-Elf auf einen hoch motivierten Gegner einstellen. Doch man will sich auf eigenem Rasen nicht vorführen lassen und die Punkte zu Hause behalten.Der TSV Theuern II trifft auf den SV Leonberg. Mit einem Dreier könnte man bis auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken, was man sich nicht entgehen lassen will. Weiterhin ungeschlagen bleibt der FC Edelsfeld. Am Sonntag reist die Hahnenkamm-Truppe nun nach Dachelhofen zum Schlusslicht der Liga. Dies sollte für den souveränen Spitzenreiter keine unlösbare Aufgabe darstellen.

Frauenfußball

Landesliga SüdKempten - Ruderting Sa. 15 UhrIngolstadt II - Kaufbeuren So. 12 UhrGeratskirchen - Augsburg So. 14.30 UhrTheuern - Reichenberg So. 15 UhrWacker II - Obereichstätt So. 15.15 UhrBezirksoberligaWilting - Nabburg Sa. 16 UhrAuerbach - Schwarzenfeld Sa. 16 UhrNeudorf - Altenstadt/Voh. Sa. 16 UhrSpVgg SV Weiden - Regensburg II So. 15 UhrBezirksliga NordTeunz - Schwandorf Sa. 16 UhrEbermannsdorf - Ursensollen Sa. 16 UhrRosenberg - Flossenbürg Sa. 17 UhrTheuern II - Leonberg So. 13 UhrDachelhofen - Edelsfeld So. 14 UhrKreisliga 1Gebenbach - Eschenbach Sa. 16 UhrEtzenricht - Theuern III Sa. 16 UhrNeusorg II - Ensdorf So. 13 UhrNeusorg II - Etzenricht Di. 31.10. 15 UhrVerbandspokalAchtelfinaleTSV Theuern - FC Forstern Di. 31.10. 14 UhrFC Karsbach - 1. FFC Hof Di. 31.10. 14 UhrAnhausen - Stern München Di. 31.10. 16 Uhr