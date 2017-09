Amberg. Kein schlechtes Wochenende für die Fußballfrauen: Siege für Rosenberg, die SG Ursensollen und einen TSV Theuern II in besonderer Schusslaune. Dazu ein starkes Remis für Edelsfeld im Schlager beim SV Leonberg.

Lediglich die SpVgg Ebermannsdorf musste erstmals in dieser Saison Federn lassen. Im Spitzenspiel der Bezirksliga trennten sich der SV Leonberg und der FC Edelsfeld am Ende einer umkämpften und intensiven Partie auch leistungsgerecht mit 1:1. Lange sah der FC Edelsfeld wie der scheinbare Sieger aus, doch der Aufsteiger erzielte kurz vor dem Ende (Reinstein, 83.) den verdienten Ausgleich.Die FCE-Goalgetterin Sandra Sebald hatte den Gast in der 62. Minute in Führung gebracht. Beide Teams bearbeiteten sich intensiv und hatten jeweils weitere gute Einschussmöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Edelsfeld bleibt durch dieses Auswärtsremis an der Tabellenspitze, Leonberg mit zwei Punkten Rückstand aber auf Tuchfühlung.Alle Hände (und auch Füße) voll zu tun hatte der TuS Rosenberg, bis im Duell der Aufsteiger gegen den TuS Dachelhofen der 1:0-Erfolg feststand. Der entschied sich auch erst einige Sekunden vor Schluss durch einen Elfmeter nach Foul an Nadja Heinl, den Manuela Eckl für die Grundler-Truppe in die Maschen jagte.Davor spielte der Gast mit und erarbeitete sich wie die Gastgeberinnen auch einige Möglichkeiten. Die Hüttenstädterinnen hatten nervös begonnen und wurden vom TuS Dachelhofen unter Druck gesetzt. Die besseren Chancen hatte aber die Heimelf, vor allem durch Mimi Aures und im zweiten Abschnitt hatte der TuS auch mehr Spielanteile.Einen Dreier holte sich die SG Ursensollen/Illschwang mit 4:1 in Flossenbürg- damit ist die SG auch noch weiter unbesiegt. Die frühe Führung der SG egalisierte Simone Fritsch nach einer halben Stunde per Strafstoß. Kurz vor und nach der Pause setzte die SG mit zwei weiteren Treffern die Impulse, bevor Kerstin Sturm (88.) den Sack zumachte.Nichts zu bestellen hatte die SG Ebermannsdorf beim FC Oberviechtach-Teunz. Dessen 3:0-Sieg durch Tore von Jessica Eckl (56./83.) und Nadine Schart (58.) war nach dem Doppelschlag nicht mehr in Gefahr.Einen satten 8:0-Erfolg (5:0) feierte der TSV Theuern II gegen eine enttäuschende FTE Schwandorf. Von Beginn an merkte man der blutjungen Heimelf an, dass sie die Niederlage in Edelsfeld ausmerzen wollte. Über die gesamte Spielzeit war Einbahnstraßenfußball in Richtung Gehäuse der sehr fairen Gäste aus Schwandorf angesagt, die kaum Entlastungsangriffe starten konnten.Die vierfache Torschützin Janina Wieczoreck (11./19./26./70.) eröffnete den Torreigen und danach schwammen den Naabtalerinnen alle Felle davon. Zweimal Johanna Gruber (39./49.), Anna Luschner (24.) und Sophie Baumann (88.) erzielten in regelmäßigen Abständen die Tore für diesen Kantersieg, den man in dieser Höhe nicht erwarten konnte.