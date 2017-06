Soll nach 94 Jahren alles aus sein? Der Schützengau Sulzbach-Rosenberg ist eigentlich gut aufgestellt. Er braucht nur noch einen ersten Mann. Doch der ließ sich auch in einer außerordentlichen Tagung nicht auftreiben. Muss der Gau jetzt aufgelöst werden?

Amberg-Sulzbach. (rrd) Auch die außerordentliche Gauschützenmeistertagung im Schützenheim der Drei Mohren Poppenricht konnte den vakanten Posten nicht neu besetzen - obwohl die Zusammenkunft mit vielen Schützenmeistern, Stellvertretern sowie Schieß- und Jugendleitern gut besucht war. Grund der Zusammenkunft waren die Rücktritte von Gaujugendleiter Benno Elefant und vor allem des ersten Gauschützenmeisters Joachim Jäger.Georg Schmer als Stellvertreter und Franz Brunner, Präsident der Oberpfälzer Schützenbundes (OSB), machte allen klar, wie brisant die Lage ist: Auch wenn das Gremium hinter dem vakanten Gauschützenmeister-Posten da ist - ohne den ersten Mann im Gau gibt es für diesen keinen Fortbestand. Das hieße für die angeschlossenen 34 Vereine: kein Rundenwettkampf auf Gauebene, keine Gaumeisterschaft und somit auch keine Qualifikation der Schützen für höhere Meisterschaften.Die Gaujugendleitung hat Stellvertreter Thomas Borek kommissarisch übernommen. Er hat auch signalisiert, dass er sich bei Neuwahlen als 1. Gaujugendleiter zur Verfügung stellt. Also fehlt derzeit wirklich nur der erste Mann im Gau.Gausportbeauftragter Werner Fischer ging kurz auf das aktuelle Dilemma ein. Joachim Jäger sei als Nachfolger von Wolfgang Moll willkommen gewesen. Die anderen Vorstandsmitglieder hätten ihm ihre Unterstützung zugesichert und sie ihm auch zuteil werden lassen.Um einem möglichen Anwärter die Angst zu nehmen, schlug der Gausportbeauftragte eine Rotation im Vorstand vor. Nach zwei oder drei Jahren könnte der Nächste die Führung übernehmen.Wie wichtig diese Sitzung war, zeigte die Anwesenheit des OSB-Präsidenten. Franz Brunner stellte fest: "Eigentlich passt alles - es fehlt nur der erste Mann." Es könne doch nicht sein, dass der zweitgrößte Gau im OSB keinen für dieses Amt finde."Es ist noch Zeit zum handeln. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und Gespräche führen", sagte Brunner. Er merkte allerdings auch an, dass der OSB die Arbeit des Gaues nicht übernehmen könne und werde, wenn sich niemand finde. Aber "ans Auflösen sollte man zuletzt denken", appellierte er an alle.Sowohl Georg Schmer als stellvertretender Gauschützenmeister als auch Gauehrenschützenmeister Karl Federer baten deshalb noch einmal alle Verantwortlichen: "Schaut euch um in euren Vereinen, lasst unseren Gau nicht den Bach hinunter schwimmen!"

Die Spartenleiter gaben kurze Berichte über den derzeitigen Stand im Gau - und der sei nicht der schlechteste, wie der OSB-Präsident feststellte:Gausportleiter Wolfgang Moll gab bekannt, dass 292 Schützen zur Gaumeisterschaft gemeldet waren und davon 247 angetreten sind.Die neue Sportordnung, die 2018 kommen soll, soll Änderungen in der Altersstruktur bringen. Die bisherige Altersklasse beginnt dann bereits mit 41 Jahren, aufgelegt kann ab 51 Jahren geschossen werden.Stellvertretender Gaujugendleiter Thomas Borek hatte 62 Jungschützen im Rundenwettkampf. Er will sich in einer Sitzung mit den Jugendleitern einigen, ob die RWK-Samstagsregelung wieder abgeschafft wird. Die neue Lichtanlage sei bestellt, aber bisher noch nicht geliefert.Laut Gausportbeauftragtem Werner Fischer wird das Auflageschießen immer beliebter, auch im RWK mit der Luftpistole. Fischer sprach Probleme bei der Einhaltung der Richtlinien an, die von oben bestimmt würden. Er habe die Gaumeisterschaft schon über 25 Mal geleitet, die Regeleinhaltung sei ihm wichtig.Gaudamenleiter Martin Reichenberger freute sich, dass beim letzten Damenschießen in Vilseck 15 Damen aus 10 Vereinen teilnahmen. Jetzt fehlten nur noch 20 Schuss. Dazu lud er auch Schützinnen ein, die nicht mehr aktiv sind. (rrd)