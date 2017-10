Amberg. Wenig Bewegung gab's in der A-Klasse Nord am 13. Spieltag. Die größten Sprünge machten die Reserven der DJK Ammerthal und die des SV Sorghof, die auf Platz fünf und sechs kletterten. Neun der 13 Mannschaften verharrten auf ihren Rängen, darunter das Führungstrio SG Ursulapoppenricht, FSV Gärbershof und die Überraschungs-Elf SGS Amberg.

DJK Ammerthal II 2:0 (1:0) SV M.-PoppenrichtTore: 1:0 (3.) Markus Pöllinger, 2:0 (50.) Lukas Peter - SR: Markus Schreiner (SV Inter Amberg) - Zuschauer: 85 - Besondere Vorkommnisse: (90.+2) DJK-Torwart Jan Kirschner pariert Foulelfmeter von Eric Pridgen(rbaa) Ein ausgeglichener Spielverlauf in einer durchaus ansehnlichen A-Klassenpartie reichte den Gästen aus Michaelpoppenricht nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. Der 2:0-Sieg für die DJK ging in Ordnung, weil die Pöllinger-Truppe ein Chancen-Plus zu verzeichnen hatte. Bereits in der 3. Minute sorgte Markus Pöllinger mit einem raffinierten Heber für einen Paukenschlag zum 1:0. Stefan Ehbauer traf in der 29. Minute nur den Querbalken. Glück für die DJK, nachdem Gästespieler Nico Krieger in der 40. Minute ebenfalls nur am Gebälk scheiterte. Im zweiten Abschnitt gelang Lukas Peter (50.) per Abstauber das 2:0 nachdem Andreas Mayer zuvor noch an SV-Torhüter Benedikt Kohler scheiterte. DJK-Schlussmann Jan Kirschner verhinderte mit einigen guten Paraden eine durchaus mögliche spannende Schlussphase.SV Sorghof II 4:1 (2:1) FC KaltenbrunnTore: 1:0/2:0 (14./34.) Dominik Rudlof, 2:1 (45.+1, Foulelfmeter) Bonito Agbemavi, 3:1 (70.) Patrick Grünbauer, 4:1 (90.+1) Christoph Nutz - SR: David Berendes (FC Neukirchen) - Zuschauer: 35 - Gelb-Rot: (74.) Patrick Ertl (SV Sorghof)(eraa) Der SV Sorghof II verstand es erneut, trotz größerer Personalprobleme eine solide Teamleistung abzuliefern. Dominik Rudlof brachte seine Farben mit seinen Treffern (15./34.) mit 2:0 in Front. Der Anschlusstreffer der Gäste per Elfmeter brachte Spannung in die Partie. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel hektischer. Kaltenbrunn ließ nun nichts unversucht, um den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch mehr als ein Pfostentreffer von Christian Bauer sprang dabei nicht heraus. Patrick Grünbauer stellte mit seinem Treffer zum 3:1 (82.) auf Sieg. Christoph Nutz schraubte in der Nachspielzeit das Endergebnis auf 4:1.SVL Traßlberg II 4:2 (4:0) DJK AmbergTore: 1:0/2:0 (7./16.) Michael Behrend, 3:0 (35.) Johann Henschke, 4:0 (45., Eigentor) Steffen Malewicz, 4:1 (71.) Iwan Ogar, 4:2 (72.) Rene Bachfischer - SR: Christoph Horn (Kümmersbruck) - Zuschauer: 65 - Gelb-Rot: (62.) Michael Vlad (DJK Amberg)(degra) Die Heimelf ging bereits in der 7. Spielminute durch Michael Behrend in Führung. Als dieser mit Einzelleistung (16.) auf 2:0 stellte und wenig später Johann Henschke das 3:0 für den SVL erzielte, war das Spiel entschieden. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Andreas Achhammer auf 4:0. Die Gäste fielen durch hartes Spiel auf, alleine in der ersten Halbzeit zückte der sicher leitende Schiedsrichter Horn fünf Gelbe für die Gäste. In Hälfte zwei schraubte der Gastgeber etwas zurück und die Gäste dezimierten sich mit Gelb-Roter Karte. Die DJK steckte aber nie auf und kam mit einem Doppelschlag durch Ogar und Bachfischer noch heran.SV Loderhof 1:3 (0:3) FSV GärbershofTore: 0:1 (22.) David Pickel, 0:2/0:3 (33./41.) Simon Cholodov, 1:3 (61.) Sven Moser - SR: Wolfgang Zagel (SV Henfenfeld) - Zuschauer: 50(bt) Die erste nennenswerte Torchance hatte Uwe Kurz, doch sein Kopfball aus kürzester Entfernung ging knapp am Tor des Tabellenzweiten vorbei. Nach einem Abwehrfehler erzielte David Pickel das 0:1. Ein Pass von Alexander Sommer zum zweifachen Torschützen Simon Cholodov nach einem gelungenen Spielzug führte zum 0:2. Glücklich war der dritte Treffer, denn der Ball fiel buchstäblich auf den Kopf des gleichen Spielers und von dort ins Tor der Hausherren. Im zweiten Spielabschnitt kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und erzielte eine Stunde vor Schluss der Partie durch Sven Moser das verdiente 1:3. Während der FSV Gärbershof sich danach weitgehend auf das Verwalten des Ergebnisses beschränkte, hatte der SV Loderhof/Sulzbach weitere Chancen.SG U.-Poppenricht 4:1 (1:1) FC FreihungTore: 1:0 (14.) Remigiusz Szewczyk, 1:1 (45., Eigentor) Viktor Schuppe, 2:1 (63.) Fabian Frank, 3:1 (65.) Manuel Frahs, 4:1 (80.) Remigiusz Szewczyk - SR: Georg Kollmannsberger (SV Oberhaindlfing) - Zuschauer: 150SGS Amberg 3:0 (1:0) ESV AmbergTore: 1:0 (33.) Sergiy Kuzmenko, 2:0/3:0 (54./60.) Eugen Baumbach - SR: Markus Schwendner (DJK Ensdorf) - Zuschauer: 30(gel) Als verdienter Sieger im Stadtderby kann die SGS als Aufsteiger die Vorrunde überraschend auf Platz drei beenden. Die SGS bestimmte das Spiel und ließ einige Chancen ungenutzt. Mit dem Doppelschlag (54./60.) war die Partie entschieden. Die SGS tat nun nicht mehr als nötig, der ESV gab nie auf.