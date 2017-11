Der Tabellenführer schießt die Traßlberger Reserve ab, sein Verfolger patzt - weswegen nach dem 16. Spieltag in der A-Klasse Nord der Abstand zwischen Ursulapoppenricht und Gärbershof größer wird. In Michaelpoppenricht sorgt Mario Rudert für Furore.

FSV Gärbershof 2:2 (0:0) ESV AmbergTore: 1:0 (55.) David Pickel, 1:1(60.) Matthias Serafin, 1:2 (62.) Michael Maafi, 2:2 (86., Foulelfmeter) Simon Cholodov - SR: Erdogan Sahinbay (Inter Amberg) - Zuschauer: 30(sgm) Das Stadtderby wurde auf den Raigeringer Kunstrasenplatz verlegt. Doch auch hier führte das Wetter zu teils irregulären Verhältnissen. So hatten vor der Pause nur Serafin aufseiten der Gäste, als er alleine vor dem Tor auftauchte, und FSV-Kapitän Stammler mit einem Pfostentreffer die Möglichkeiten zur jeweiligen Führung. Diese besorgte dann Pickel per Kopfball ins lange Eck im Anschluss an einen Freistoß. Den Ausgleich besorgte Serafin wenig später per Flachschuss. Fast im folgenden Angriff reagierte Maafi am schnellsten und drückte den Ball zur Gästeführung über die Linie. Den gerechten Ausgleich erzielte Cholodov kurz vor Spielende mit einem Elfmeter. Torwart Jesumann hatte einen Steilpass unterschätzt und konnte Punda nur per Foul bremsen.SV M.-Poppenricht 13:0 (4:0) DJK AmbergTore: 1:0/2:0/3:0 (5./13./16.) Mario Rudert, 4:0 (44.) Michael Girbert, 5:0 (48.) Mario Rudert, 6:0 (52.) Nico Krieger, 7:0/8:0 (53./58.) Mario Rudert, 9:0 (67.) Marco Sommer, 10:0 (70.) Mario Sell, 11:0 (84.) Patrick Fuchs, 12:0 (87.) Franz Kummert, 13:0 (89.) Mario Rudert - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 30(hpr) SVM-Stürmer Mario Rudert hatte offensichtlich die richtigen "Winterreifen" aufgezogen, denn er schoss den Tabellenletzten aus Amberg mit sieben Toren quasi im Alleingang ab. Schon bis zur 16. Minute gelang ihm ein Hattrick. Michael Girbert stellte mit einem schönen Schlenzer den Halbzeitstand her. Im zweiten Abschnitt fielen die Tore weiter wie reife Früchte, da die Gastgeber mit dem rutschigen Geläuf deutlich besser zurechtkamen. Letztlich kam der wohl höchste Heimsieg in der Geschichte des SVM zustande. Die DJK, der nur ein Abseitstor beim Stand von 0:10 gelang, nahm ihr Schicksal sehr fair an.SG U.-Poppenricht 5:1 (4:1) SVL Traßlberg IITore: 1:0 (11.) Remi Szewczyk, 2:0 (21.) Thorsten Troche, 2:1 (34., Elfmeter) Oliver Bühler, 3:1/4:1/5:1 (36./45./56.) Remi Szewczyk - SR: Julius Täschner (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 14(mrg) Mann des Tages war mit vier Toren Remigiusz Szewczyk. Beide Seiten hatten Probleme, auf dem schmierigen Untergrund nicht wegzurutschen. Das 1:0 fiel nach einem Freistoß, als Szewczyk einköpfte. Identisch das 2:0, Thorsten Troche nickte ein. Aus dem Nichts gab es Elfmeter für Traßlberg, nachdem ein Spieler ausrutschte, Bühler verwandelte zum 2:1. Bis zur Pause erhöhte der Spitzenreiter auf 4:1 durch zwei Tore von Szewczyk. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Nur Izmire und Szewczyk kombinierten sich durch die Abwehr und sorgten für den Endstand.FC Kaltenbrunn 1:3 (0:2) Concordia HüttenTore: 0:1 (7.) Nick Deagueros, 0:2 (33.) Sergej Petrov, 1:2 (49./Elfmeter) Matthias Braun, 1:3 (60.) Tomas Carillo - SR: Ludwig Schreml (SC Eschenbach) - Zuschauer: 50