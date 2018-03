A-Klasse Nord

NachholspieleSVL Traßlberg II 2:3 (1:1) SGS AmbergTore: 1:0 (2.) Alexander Steinhof, 1:1 (10.) Eugen Baumbach, 1:2 (69.) Sergiy Kuzuenko, 2:2 (76.) Andreas Achhammer, 2:3 (90.) Levente Haller - SR: Anton Münch (Germania Amberg) - Zuschauer: 15SV Sorghof II 0:2 (0:0) FC FreihungTore: 0:1 (60.) Patrick Horn, 0:2 (82.) Waldemar Welsch - SR: Norbert Ferstl (TSV Pressath) - Zuschauer: 35(era) Beide Teams hatten mit den schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Torraumszenen gab es kaum, vieles war dem Zufall überlassen. Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste zumeist feldüberlegen und in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Patrick Horn (60.) traf per Freistoß zum 0:1. Kurz vor Schluss ließ Waldemar Welsch (82.) dem Debütanten im SV-Tor, Kristian Forster, keine Abwehrchance und stellte den 0:2-Endstand her. Der Gästesieg geht aufgrund der Mehrzahl an herausgespielten Torchancen in Ordnung.