Sie kommen, sehen und siegen: Das gilt in der Kreisklasse Süd für die Jungs vom Rennweg, denn die Fußballer des FC Schlicht gewinnen alle acht bisherigen Partien. Im Dunstkreis hat sich der SVL Traßlberg etabliert, der auf Rang zwei vorgeprescht ist.

Amberg. Hinter dem Tabellenzweiten hat es sich ein siebenköpfiges Verfolgerfeld breit gemacht, das nur um drei Zähler voneinander getrennt ist. Danach beginnen die sportlichen Sorgen, denn den SV Kauerhof trennen derzeit sieben Punkte vom Tabellennachbarn aus Raigering, so dass es derzeit den Anschein hat, als ob das Schlussquintett der Liga auch die beiden Absteiger und den Relegationsteilnehmer "unter sich auskarteln würden".Überragend ist es bisher beim Tabellenführer FC Schlicht gelaufen, der aber beim Kreisligaabsteiger FC Neukirchen eine ganz schöne Hürde vor sich hat, denn der "kleine FCN" mit dem besten Angriff der Liga ist im Aufwärtstrend. Die beiden Behrend-Brüder, die Trainer des SVL Traßlberg, zeichneten beim 3:1-Erfolg in Ursensollen auch für die Tore des frischgebackenen Tabellenzweiten verantwortlich. "Unser Start war mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage eher durchwachsen", so Thomas Behrend, der zusammen mit Bruder Michael für die sportlichen Geschicke verantwortlich zeichnet."Dann haben wir aber die letzten fünf Begegnungen in Serie gewinnen können", freut sich der Übungsleiter. "Unsere Jungs setzen nun unsere Vorgaben auch spielerisch super um. Wir schaffen es, aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne zu spielen", erklärt Thomas Behrend."Die Mannschaft ist sehr ehrgeizig und zieht voll mit und auch wenn wir noch sehr junge Trainer sind, gibt es da überhaupt keine Probleme", sieht das Brüderpaar sehr gute Rahmenbedingungen. Am Sonntag geht es gegen den SV Hahnbach II und der spielstarke Kontrahent wird dem SVL Traßlberg alles abverlangen, wenn er seine Serie weiter fortsetzen möchte.Nach der Niederlage in Kauerhof ist der FC Großalbershof auf den dritten Platz zurückgefallen und sieht sich daheim am Forsthof von der DJK Ursensollen, einem guten und ambitionierten Gegner gefordert, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Um weiter vorne zu bleiben, möchte der FCG natürlich keine zweite Niederlage in Folge zulassen.Auf Rang vier hat sich der SV Köfering positioniert, der eigentlich auch aufgrund des Heimrechts gegen den SV Raigering II zu Hause weiter punkten sollte. Sieben Punkte mehr als sein Gast, der SV Kauerhof, hat der SV Illschwang/Schwend eingefahren, der bei einem Erfolg den Abstand auf die Schwarz-Gelben auf stolze zehn Punkte erhöhen könnte.Die restlichen vier Teams aus der gefährdeten Zone sind unter sich: Die SpVgg Ebermannsdorf erwartet in einem sicherlich engagierten Vilstalderby auf den TSV Theuern, hofft auf den zweiten Sieg und könnte damit ihre Gäste in der Rangliste überholen.Bisher hat der SV Etzelwang noch gar nichts reißen können - für das Spiel gegen den TuS Hohenburg gilt wohl das Motto: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Kreisklasse Süd

9. SpieltagNeukirchen - Schlicht So. 15 UhrKöfering - Raigering II So. 15 UhrEbermannsdorf - Theuern So. 15 UhrIllschwang - Kauerhof So. 15 UhrGroßalbershof - Ursensollen So. 15 UhrTraßlberg - Hahnbach II So. 15 UhrEtzelwang - Hohenburg So. 15 Uhr1. 1.FC Schlicht 8 27:4 242. SVL Traßlberg 8 20:10 193. FC Großalbershof 8 24:9 164. SV Köfering 8 22:14 155. DJK Ursensollen 8 20:15 156. 1. FC Neukirchen 8 28:12 147. SV Hahnbach II 8 17:8 138. SV Illschwang/ 8 22:20 139. SV Raigering II 8 17:17 1310. SV Kauerhof 7 9:21 611. TSV Theuern 8 10:20 512. TuS Hohenburg 8 13:25 413. SpVgg Ebermannsdorf 8 12:36 314. SV Etzelwang 7 9:39 0

A-Klasse Süd

9. SpieltagRosenberg II - Germania II Sa. 13.15 UhrEtzenricht II - Ensdorf II Sa. 14.00 UhrHaselmühl II - Inter Amberg II So. 13.15 UhrPaulsdorf II - Schmidmühlen II So. 13.15 UhrFreudenberg II - Auerbach II So. 13.15 UhrVilseck II - Rieden II So. 13.15 UhrGebenbach II - Edelsfeld II So. 15.00 Uhr1. SG SV Etzenricht II 8 24:10 172. SSV Paulsdorf II 8 21:8 163. FV Vilseck II 7 17:8 164. SG Rieden II 8 18:10 155. TuS Rosenberg II 7 17:9 156. SV Freudenberg II 7 14:12 137. SV 08 Auerbach II 8 15:12 128. SV Schmidmühlen II 8 12:17 99. SG Gebenbach II 8 20:18 810. ASV Haselmühl II 8 12:18 711. Germania Amberg II 7 9:20 712. SV Inter Amberg II 7 6:18 513. SG Ensdorf II 8 8:19 414. FC Edelsfeld II 7 6:20 3

A-Klasse Nord

Wir schaffen es, aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne zu spielen. Thomas Behrend, Trainer des SVL Traßlberg

9. SpieltagSorghof II - Hütten So. 13.15 UhrTraßlberg II - Gärbershof So. 13.15 UhrSGS Amberg - Ammerthal II So. 14.30 UhrESV Amberg - Freihung So. 15.00 UhrDJK Amberg - Kaltenbrunn So. 15.00 UhrM-Poppenricht - Loderhof So. 15.00 Uhr1. SG Ursulapoppenricht 8 40:5 242. FSV Gärbershof 7 20:5 193. SGS Amberg 7 25:14 154. FC Kaltenbrunn 6 16:12 115. SV Michaelpoppenricht 8 13:18 116. FC Freihung 7 9:10 107. SV Sorghof II 8 6:15 108. SVL Traßlberg II 7 13:25 99. DJK Ammerthal II 6 13:12 710. ESV Amberg 7 10:13 711. Concordia Hütten 8 14:29 612. SV Loderhof/Sulzbach 8 10:17 513. DJK Amberg 7 4:18 1