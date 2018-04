Der 1. FC Schlicht spielt verkrampft und kassiert in der Kreisklasse Süd eine nicht erwartete Heimniederlage, während Etzelwang im Kellerduell mit dem TuS Hohenburg auftrumpft und für einen Platztausch ganz unten sorgt. Eine schwere Verletzung des Großalbershofer Torwarts überschattet die Partie bei der DJK Ursensollen.

Amberg. Neues Schlusslicht ist der bisherige Dauervorletzte SpVgg Ebermannsdorf, der SV Etzelwang eroberte mit dem 1:0-Sieg dank eines Treffers von Jürgen Hartmann den 13. Rang im 14er-Feld. Schlicht patzt, der SVL Traßlberg auch, für den die Aufstiegsrelegation nach der 0:4-Packung bei der Hahnbacher Reserve erstmal ein Stück weiter weggerutscht ist.SV Raigering II 0:3 (0:2) SV KöferingTore: 0:1 (15.) Marcel Allstadt, 0:2 (45.) Marc Arbogast, 0:3 (80.) Dominik Hüttner - SR: Bernhard Hofmann (TuS Schnaittenbach) - Zuschauer: 35TSV Theuern 0:0 SpVgg EbermannsdorfSR: Gkergki Diamanti (SV Donaustauf) - Zuschauer: 120(was) Torwart Patrick Krieger rettete mehrmals selbst aus kürzester Distanz für die Gäste. Ein vermeintlicher Treffer von Theuern wurde wegen Abseits kurz vor dem Halbzeitpfiff vom sicher leitenden Schiedsrichter nicht gegeben. Insgesamt ein trotz mehrerer Gelber Karten äußert faires Aufeinandertreffen der Nachbarn.SV Hahnbach II 4:0 (2:0) SVL TraßlbergTore: 1:0/2:0 (21./33.) Simon Dehling, 3:0 (60.) Christof Reichert, 4:0 (73.) Michael Hirschmann - SR: Hans Stubenvoll (Mantel) - Zuschauer: 100(dod) Von Beginn an machten die Hausherren den Gästen Druck, was bereits nach 20 Minuten durch einen Freistoß von Simon Dehling zum 1:0 führte. Nachdem Christof Reichert an der Strafraumkante von den Beinen geholt wurde, verwandelte der Hahnbacher Torjäger. In der 36. Spielminute setzte Christof Reichert Dehling in Szene und der Stürmer schob zum 2:0 ein. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste weiterhin keine Anzeichen, das Spiel zu drehen. Den Deckel machte Christof Reichert (60.) drauf, als er eine präzise Flanke vom starken Jonas Rösch zum 3:0 einschob. Zahlreiche Chancen blieben in der Folgezeit weitestgehend ungenutzt, nur Michael Hirschmann schob in der 73. Minute zum 4:0-Endstand ein. Für die Traßlberger dürfte nach dieser Vorstellung das Aufstiegsrennen noch einmal erheblich schwerer werden.1. FC Schlicht 1:2 (1:2) 1. FC NeukirchenTore: 1:0 (3.) Adrian Robinson, 1:1/1:2 (20./32.) Maximilian Witzel - SR: Siegmund Weber (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 120(ct) Wieder ging Schlicht schnell in Führung; Adrian Robinson, von Alexander Held gut bedient, erzielte diese. Und wieder verleitete das die Heimelf offenbar zu Sorglosigkeit und Nachlässigkeit. Ganz anders die Gäste: Von Anfang an nahmen sie konsequent das Tempo aus dem Spiel, schoben sich den Ball zu und versuchten es dann mit langen Bällen über die schnellen Stürmer. Und sie hatten damit Erfolg. Beim Ausgleich profitierten sie davon, dass der fällige Abseitspfiff ausblieb und sieben Minuten später düpierte erneut Maximilian Witzel die FCS-Abwehr und erzielte die Führung. Diese war bis zur Pause auch nicht unverdient, denn Neukirchen war in puncto konsequentem und kämpferischem Einsatz den pomadig und verkrampft wirkenden Schlichter Akteuren deutlich überlegen. Nach der Pause war der FCS zwar mehr bemüht, das Spiel zu drehen, fand aber in keiner Phase zu einem konstruktiven Aufbauspiel. Das betonte Zeitspiel der Gäste dagegen, vom Schiedsrichter nicht nur geduldet, sondern durch kleinliche und fragwürdige Entscheidungen und anschließende ausgiebige Diskussionen eher noch gefördert, erwies sich als wirkungsvoll.SV Kauerhof 1:3 (0:2) SV IllschwangTore: 0:1 (39.) Thomas Loos, 0:2/0:3 (44./71.) Mario Heldrich, 1:3 (86.) Pascal Pickel - SR: Philipp Ebner (SpVgg Sittenbachtal) - Zuschauer: 100 - Rot: (83.) Fabian Hartmann (SV Illschwang)DJK Ursensollen abgebr. FC GroßalbershofTor: (34.) 1:0 Thomas Kotzbauer - SR: Michael Harteis (SpVgg Willenhofen-Herrnried) - Zuschauer: 86 - Besondere Vorkommnisse: Spielabbruch in der 60.Minute nach einer schweren Verletzung von Torwart Sebastian Winter (Großalbershof)(tgr) Die Partie wurde nach einer schweren Verletzung des Gästekeepers Winter nach 60 Minuten auf Wunsch der Gäste abgebrochen. Ursensollen kam erst nach gut 25 Minuten besser ins Spiel und hatte auch die ein oder andere Möglichkeit zur Führung. Diese gelang Spielertrainer Kotzbauer (34.) per Lupfer über den Gästekeeper. In der zweiten Hälfte war die Heimelf wieder am Drücker. In der 60. Minute dann ein Zusammenprall von Thomas Kotzbauer und Gästekeeper Sebastian Winter. Der schwer verletzte Torwart wurde mit Verdacht auf Rippenbruch ins Amberger Klinikum gebracht. Das Sportgericht muss nun entscheiden, ob die Partie nachgeholt wird. Von Seiten der Großalbershofer kam noch auf dem Spielfeld das Angebot, dass das Spiel mit 2:0 für Ursensollen gewertet werden soll.TuS Hohenburg 0:1 (0:0) SV EtzelwangTor: 0:1 (75.) Jürgen Hartmann - SR: Hans Kotzbauer (TSV Hohenfels) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (93.) Manuel Weber (SV Etzelwang)