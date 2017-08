Vier Mannschaften stehen nach zwei Spieltagen in der Kreisliga Süd mit je sechs Punkten vorne. Zwei davon, der FV Vilseck und der SV 08 Auerbach, gehören zum Favoritenkreis. Einer der Titelaspiranten hat sich selbst aus dem erlauchten Kreis hinauskatapultiert.

Amberg. Die DJK Utzenhofen verlor bereits am Freitag mit 0:3 gegen Schmidmühlen und ist Tabellenletzter statt an der Spitze zu stehen. Der ASV Haselmühl hingegen lässt aufhorchen: Daniel Ibler schoss das goldene Tor zum 1:0-Sieg beim SV Freudenberg. Auch der SSV Paulsdorf bot eine gelungene Vorstellung gegen den TSV Eslarn, die mit Platz eins belohnt wurde. Im Nachbarduell in Edelsfeld hatte der SV 08 Auerbach dank Manuel Trenz die Nase vorne.SSV Paulsdorf 4:1 (2:0) TSV EslarnTore: 1:0/2:0 (23./27.) Christian Schreier, 2:1 (46.) Matej Dobias, 3:1 (61.) Carsten Roth, 4:1 (66., Foulelfmeter) Peter Schmidl - SR: Klaus Gilch (Freihung) - Zuschauer: 90(tbe) Nach einer Leistungssteigerung gewann der SSV Paulsdorf verdient mit 4:1. Zu Beginn agierten die Gäste aus Eslarn ruhig und überlegt. Mit schnellen Gegenstößen setzten sie die verunsicherte Paulsdorfer Mannschaft immer wieder unter Druck. Auch bei der ersten Torchance des Spiels hatte die Paulsdorfer Abwehr Glück, als nur die Latte getroffen wurde. Erst nach 20 Minuten wurde das Spiel der Hausherren ruhiger und die Pässe fanden ihr Ziel. In der 23. Spielminute verwandelte Christian Schreier eine Flanke von Tobias Scherm aus kurzer Distanz zum 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte wiederum Christian Schreier auf 2:0. Nun kontrollierte der SSV das Spiel. Unmittelbar nach der Pause war die Binner-Elf noch unsortiert, so dass die Gäste nach einem Solo auf 2:1 verkürzten. Eslarn erhöhte nun den Druck, ehe Carsten Roth mit einem schönen Freistoß in der 61. Minute den alten Abstand wieder herstellte. Der Widerstand der Gäste war endgültig gebrochen als Peter Schmidl einen von Tobias Scherm herausgeholten Elfmeter verwandelte. Die gut 90 Zuschauer sahen in der Folge eine sichere Paulsdorfer Elf, der trotz guter Gelegenheiten kein weiterer Treffer mehr gelingen wollte.SV Freudenberg 0:1 (0:0) ASV HaselmühlTor: 0:1 (78.) Daniel Ibler - SR: Bernhard Hofmann (DJK Gebenbach) - Zuschauer: 80(koa) Nichts war es mit den ersten Punkten in der noch jungen Saison für die junge Freudenberger Truppe um Coach Thomas Roth. Sie agierte über die gesamte Spielzeit zwar engagiert, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen, um einen benötigten Treffer zu erzielen. Die größte Möglichkeit vergab Mitte der zweiten Hälfte Maximilian Reindl, als er nach perfekter Vorarbeit von Johannes Dotzler alleine vor Gästekeeper Patrick Stiegler auftauchte, aber mit einem Lupfer die falsche Entscheidung traf und damit scheiterte. Haselmühl hatte eigentlich keine nennenswerte Möglichkeit, aber als nach einem weitem Ball die Freudenberger Hintermannschaft überspielt wurde, kam es wie es kommen musste: Gästestürmer Daniel Ibler enteilte und schob aus abseitsverdächtiger Position zur doch überraschenden Führung für den ASV ein. Auch das letzte Aufbäumen der Heimelf blieb erfolglos, die größte Möglichkeit zum Ausgleich vergab SV-Kapitän Michael Schlegl, der am starken Torwart Stiegler scheiterte.Germania Amberg 0:0 1. FC RiedenSR: Joachim Froschauer (SV Moosbach) - Zuschauer: 93(tne) Die Gäste aus dem Vilstal übernahmen in einer kampfbetonten Partie von Beginn an die Kontrolle und drängten die Germanen in ihre Hälfte zurück. Die Hausherren waren vornehmlich in der Defensive geforderten, standen aber sicher und ließen kaum Möglichkeiten zu. Dennoch wäre dem 1.FC Rieden nach gut einer halben Stunde fast die Führung gelungen, als Pascal Hirteis eine Flanke von Tobias Eichenseer an das Lattenkreuz setzte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mutiger aus der Kabine und hatten in der 50. Minute die große Chance zur Führung, als Dominik Peter einen langen Ball auf Florian Danzer verlängerte, doch dieser scheiterte an Gästeschlussmann Matthias Maler. Die Partie war nun ausgeglichener. In der 67. Minute hatten die Germanenanhänger bereits den Torschrei auf den Lippen, doch Daniel Schäffer scheiterte mit einem Kopfball aus Nahdistanz am Querbalken. In der Schlussviertelstunde drängten die Riedener auf den Siegtreffer. In der 80. Minute bewahrte Germania-Schlussmann Michael Schneider seine Mannschaft mit einer Glanzparade vor dem Rückstand. Den darauffolgenden Eckball setzte wieder Pascal Hirteis an die Latte.FC Edelsfeld 0:1 (0:1) SV 08 AuerbachTor: 0:1 (23.) Manuel Trenz - SR: Lukas Höhn (TSV Mistelbach) - Zuschauer: 260(bkn) Der FC Edelsfeld machte vieles richtig, versäumte es dann allerdings, sich für die gute Leistung zu belohnen. Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel auf Augenhöhe. Die Hausherren konnten gar ein Chancenübergewicht für sich verbuchen. Mitten in der Edelsfelder Drangperiode folgte dann die kalte Dusche, als Trenz mit einer Bogenlampe Torwart Fischer überlistete. Der FCE ließ sich aber durch den Rückschlag nicht beirren und blieb weiter offensiv gefährlich, doch selbst beste Möglichkeiten blieben ungenutzt. Nach der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch die gut organisierte FCE-Defensive ließ kaum Chancen zu. In den Schlussminuten warf die Dehling-Elf alles nach vorne, doch auch Auerbach konnte sich auf eine souveräne Abwehrleistung verlassen und ging so als glücklicher Sieger vom Platz.TuS Rosenberg 0:0 SC Luhe-WildenauSR: Harald Marsching - Zuschauer: 85(kok) Zum ersten Heimspiel der neuen Saison als Aufsteiger in die Kreisliga Süd empfing der TuS Rosenberg die favorisierten Gäste aus Luhe-Wildenau. Bei durchaus warmen Temperaturen war es von Beginn eine Partie auf hohem Niveau mit guten Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Hälfte verpassten es jedoch beide Teams, den gewünschten Führungstreffer zu erzielen. Die Gäste aus Luhe-Wildenau machten nach dem Seitenwechsel mit eher ruppiger Gangart auf sich aufmerksam. Die Heimelf von Summerer verpasste es aber, in der zweiten Halbzeit nach einigen hochkarätigen Chancen in Führung zu gehen. Die zweite Hälfte gehörte somit den Rosenbergern, konnten dies aber nicht in Tore umwandeln. So blieb es bei einem letztendlich glücklichen Unentschieden für Luhe-Wildenau und der TuS Rosenberg muss sich mit diesem Punkt zufrieden geben.