Noch ein kompletter Spieltag in der Kreisklasse Süd, dann geht die Liga in die Winterpause, die durch zahlreiche Nachholspiele verkürzt wird. Die meisten Clubs sind mit zwei Partien im Rückstand, der FC Großalbershof und die SpVgg Ebermannsdorf sogar mit drei.

Unser einsamer Rekord war, dass von 34 für den Saisonverlauf geplanten Spielern 24 nicht zur Verfügung standen. Bernd Polster, Trainer des SV Kauerhof

Amberg. Bleibt zu hoffen, dass das Nachsitzen nicht noch voluminöser wird. Der FC Schlicht ist und bleibt das Maß aller Dinge. Das Trio SVL Traßlberg, SV Köfering und FC Großalbershof darf sich Hoffnungen auf Platz zwei machen, den aber auch das Quartett Hahnbach II, Illschwang/Schwend, Neukirchen und Ursensollen noch nicht ganz aus den Augen verloren hat. Am Tabellenende ist die Lage für Ebermannsdorf und Etzelwang mehr als angespannt, viel mehr Spannung dürfte dagegen das Rennen gegen den Abstiegsrelegationsplatz bringen. Den nehmen derzeit punktgleich Theuern und Hohenburg - zwei Aufsteiger - ein. Der SV Kauerhof bringt nur zwei Pluspunkte mehr mit, der SV Raigering II schon deren fünf und das lässt beruhigter schlafen. Der Rengberg in Ursensollen muss erst einmal bezwungen werden, aber der sehr gut aufgelegte Tabellenführer 1. FC Schlicht kommt als Favorit zur DJK. Vize SVL Traßlberg hat ebenfalls die Favoritenbürde beim Vorletzten SpVgg Ebermannsdorf.Die will auch der SV Köfering vermeiden, der beim SV Kauerhof auch punkten sollte. "Wir haben sehr viele Verletzte und unser einsamer Rekord war, dass von 34 für den Saisonverlauf geplanten Spielern 24 nicht zur Verfügung standen", berichtet Kauerhofs Coach Bernd Polster. "Aber es ist uns gelungen, diese Misere bisher immer wieder zu überbrücken. Es konnten Spieler reaktiviert werden, die schon seit Jahren nicht mehr aktiv waren, von den Alten Herren bekamen wir extrem viel Unterstützung und bei uns sind auch Sportler aufgelaufen, die ihren 50. Geburtstag schon gefeiert hatten."Einen harten Brocken hat der FC Großalbershof vor sich, denn der SV Illschwang/Schwend ist ein Konkurrent auf Augenhöhe und hat noch dazu Heimrecht. Die beiden einzigen Reserveteams der Kreisklasse Süd messen sich beim Spiel Hahnbach gegen Raigering, wobei die Gastgeber die etwas besseren Karten besitzen, da sie schon zehn Zähler mehr eingefahren haben. Der TuS Hohenburg erwartet den FC Neukirchen, der nicht patzen sollte, um den Kontakt zu den besseren Plätzen zu behalten. Der TSV Theuern ist auf dem ungeliebten zwölften Platz gelandet. Den will er schleunigst los werden und die Chancen für diesen Plan stehen beim Tabellenschlusslicht SV Etzelwang gar nicht so schlecht.