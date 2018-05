In der Kreisklasse Süd

Etzelwang. Mit 6:1 gewann der 1. FC Schlicht beim SV Etzelwang - das Meisterstück in der Kreisklasse Süd am drittletzten Spieltag. Trainer Stephan Braun (Mitte hinten) hatte schlauerweise vor dem Schlusspfiff sein Handy seiner Frau gegeben, denn danach wurde es spritzig. Erst Bier, dann Sekt - die Spieler, Betreuer und Fans feierten den Aufstieg in die Kreisliga. Die Tore zum 6:1-Sieg gegen ersatzgeschwächte Hausherren erzielten Adrian Robinson (3), Alexander Held (2) und Florian Weiß. Tobias Kummer gelang der Ehrentreffer für Etzelwang. Bild: ref