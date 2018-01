Das fünfte Wettkampfwochenende verläuft für die Ehenbachtaler Schützen Holzhammer in der Luftgewehr-Bayernliga sehr gut. So gut, dass sie vom Aufstiegskampf Richtung 2. Bundesliga träumen dürfen.

Schießsport Luftgewehr Bayernliga



1. Eichenlaub Saltendorf 20: 0 45: 5 2. Ehen. Holzhammer 16: 4 34:16 3. SG Neumühle 12: 8 30:20 4. SG Bad Berneck 12: 8 27:23 5. Tiefes Tal Oppersdorf 10:10 25:25 6. Freischütz Zeitlarn 8:12 20:30 7. SG Geroldsgrün 2:18 11:39 8. SV Nittenau 0:20 8:42

Holzhammer. In Zeitlarn gewann Holzhammer beide Kämpfe. Zunächst hieß der Gegner SV 1865 Nittenau. Die Nummer eins, Ferdinand Stipberger, lag nach den ersten 20 Schuss einen Ring gegen die erst 16-jährige Petra Käsz zurück, dann spielte er sein Routine aus schoss optimale 100 und 99 Ringe. Da hielt die Jungschützin nicht mehr mit und unterlag mit guten 382 Ringen gegen die 391 von Stipberger.Spannender war es auf Position zwei zwischen Julian Kemptner und Patrick Lukas. In den ersten beiden Serien erzielten beide je 95/96 Ringe. Lukas holte in der dritten Serie zwei Ringe Vorsprung (96/94). In der letzten Serie erzielten beide wieder das gleiche Ergebnis mit je 100 Ringen, so dass Kemptner den Punkt mit 385:387 abgeben musste.Christian Stahl holte in der ersten Serie gleich fünf Ringe Vorsprung heraus die er bis zum Ende fast verteidigen konnte und gewann mit 381:378. Magdalena Kellner schaffte ihre Bestleistung in der bisherigen Saison (97/97/95/98) mit gesamt 387 Ringen und gab ihrer Gegnerin Kristina Schreiner keine Change (371). Auch Anna Pentner hatte gegen Daniela Graf leichtes Spiel distanzierte diese mit 13 Ringen (373:360) - der 4:1-Sieg war unter Dach und Fach. Nachmittag war Gastgeber Zeitlarn der Gegner. Stipberger musste sich gegen Markus Perschel mehr anstrengen und sicherte mit 393:391 den ersten Punkt. Julian Kemptner steigerte sich auf 391 Ringe und gab Christoph Kaulich mit 381 nie eine Change auf einen Punkt.Christian Stahl schoss 383 und hatte am Ende fünf Ringe Vorsprung gegen Christian Wagner. Somit war der Mannschaftspunkt auch schon sicher.Markus Ulrich, der für Anna Pentner in die Mannschaft kam, schoss sehr gute 388 und hatte sieben Ringe Vorsprung. Nur Magdalena Kellner konnte ihr Ergebnis des Vormittags nicht bestätigten. Sie erzielte magere 373 Ringe gegen Viktor Sander, der mit 377 den Ehrenpunkt für Zeitlarn erkämpfte.Durch die beiden Siege baute Holzhammer den Vorsprung auf die SG Neumühle auf vier Punkte aus und damit ist die Teilnahme am Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga weiter möglich.