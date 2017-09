Ausbildung zum Prüfer für Sportabzeichen

Amberg. Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) Bezirk Oberpfalz bietet eine kostenlose Ausbildung zum Sportabzeichen-Prüfer an. Die Ausbildung beinhaltet die Einführung in die einzelnen Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens, Ausfüllen der Prüfkarten, Praxisteil auf dem Sportplatz und Überprüfung des Wissens. Mit dieser Ausbildung erhält jeder Teilnehmer kostenfrei einen Prüferausweis, der bundesweit zur Abnahme der eingetragenen Sportabzeichen-Disziplinen berechtigt und vier Jahre gültig ist. Voraussetzung der Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einem BLSV-Verein.Die Ausbildung findet bei jedem Wetter statt. Deshalb entsprechende Kleidung/Schuhe tragen. Der Kurs beginnt am Samstag, 21. Oktober, um 9.30 Uhr im Sportpark Schwarzenfeld. Zunächst wird die Theorie durchgesprochen, nach der Mittagspause folgt um 13.15 Uhr die Praxis und um 15 Uhr die Erfolgskontrolle. Das Ende ist gegen 16 Uhr vorgesehen.Anmeldung mit Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Vereinsname bei der BLSV-Bezirksgeschäftsstelle in Regensburg unter geschaeftsstelle@blsv-oberpfalz.de oder Tel. 0941/29726-0. Ausführliche Infos unter www.deutsches-sportabzeichen.de