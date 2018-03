Die Stimmung in der Halle war großartig. Vor großer Zuschauerkulisse ermittelten die Junioren A bis F in Vilseck ihre Landkreismeister im Hallenfußball.

Vilseck. In der Dreifachhalle Am Schnellweiher in Vilseck sahen die Zuschauer äußerst faire und spannende Spiele. Bei den F-Junioren setzte sich die SG Illschwang/Schwend im Feld der zehn teilnehmenden Mannschaften in zwei Gruppen im Finale gegen den TSV Kümmersbruck mit 2:0 durch. Die SG stellt somit die jüngsten Landkreismeister.Als eine von acht Mannschaften in zwei Gruppen gewannen die Lokalmatadore vom FV Vilseck bei den E-Junioren das Endspiel mit 2:0 gegen den TSV Königstein und wurden Landkreismeister. Die JFG Obere Vils errang den Titel bei den D-Junioren im Modus jeder gegen jeden souverän ohne Punktverlust. Ebenso war es bei den C-Junioren mit sechs teilnehmenden Mannschaften. Hier siegte die SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof.Bei den B-Junioren setzten sich ebenfalls ohne Punktverlust bei fünf teilnehmenden Mannschaften/jeder gegen jeden die JFG Obere Vils durch. Die SG Rieden/Schmidmühlen/Vilshofen gewann ebenfalls alle ihre Spiele und sicherte sich so den Titel bei den A-Junioren.Alle Spieler freuten sich über eine Erinnerungsmedaille, überreicht von Landrat Richard Reisinger und Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl. Außerdem erhielt jede Mannschaft einen Spielball der Conrad-Sportförderung von deren Geschäftsführer Günter Simmerl. Für die Landkreismeister gab's natürlich auch Pokale.Landrat Richard Reisinger, beeindruckt von der großen Zuschauerkulisse, dankte den Fans für ihre großartige Unterstützung des Jugendfußballs. Er würdigte auch die Jugendabteilung des FV Vilseck als Ausrichter, Christina Winkler und Robert Graf von der Sportförderung des Landkreises, den Bayerischen Fußballverband, vertreten durch die beiden Kreisjugendleiter Wolfgang Schötz und Klaus Meier sowie Spielgruppenleiter Karl-Heinz Luber für die Organisation und Turnierleitung.