Amberg. Die Momentaufnahme der A-Klasse Süd nach zwei Spieltagen besagt nicht viel - fünf Mannschaften stehen ohne Punkte hinten drin. Darunter die Reserve des SV Inter Bergsteig Amberg, die vom Tabellenführer SSV Paulsdorf mit 8:0 regelrecht abgeschossen wurde. Dabei fielen die Inter-Kicker weniger durch fußballerisches Können als durch verbale Ausfälligkeiten auf.

TuS Rosenberg II 1:1 (1:0) SG Etzenricht IITore: 1:0 (37.) Fabio Kopf, 1:1 (49.) Sebastian Weidling - SR: Gerhard Ramsteck (TSV Rückersdorf) - Zuschauer: 20(koka) Bei durchaus heißenTemperaturen war es von Beginn eine spielerisch gute Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. Der Rosenberger Angreifer Andreas Winter sorgte immer wieder für Unruhe im Strafraum der Gäste. Nach kontrolliertem Abtasten schaffte es der Rosenberger Fabio Kopf kurz vor Ende der ersten Halbzeit die Heimelf verdient in Führung zu bringen. Nach der Halbzeitpause kam der TuS Rosenberg II etwas unsortiert aus der Kabine und kassierte prompt nach einem Freistoß den Ausgleichstreffer durch Weidling Sebastian zum 1:1. Beide Mannschaften waren bemüht den Führungstreffer zu erzielen.SV Freudenberg II 3:0 (1:0) ASV Haselmühl IITore: 1:0 (34.) Wolfgang Daucher, 2:0 (49.) Tobias Lehmeier, 3:0 (77.) Pa Jallow - SR: Hans Manthey (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 40(koa) Einen verdienten Heimsieg landete die Freudenberger Reserve gegen die zweite Mannschaft des ASV Haselmühl. Die Meier-Elf dominierte fast über die gesamte Spielzeit die Partie und machte die 3:5-Pleite in Vilseck wieder vergessen. Wolfgang Daucher (34.), Tobias Lehmeier (49.) sowie Pa Jallow trugen sich in die Torschützenliste ein.Germania Amberg II 0:3 (0:1) SG Rieden IITore: 0:1 (9.) Eigentor, 0:2 (56.) Johannes Weigert, 0:3 (84.) Daniel Wein - SR: Sven Ertel ( SSV Paulsdorf ) - Zuschauer: 50 - Besonderes Vorkommnis: (77.) Marko Männer (Rieden) pariert Foulelfmeter von Tobias Mihalik(tnea) Eine bittere Niederlage im ersten Heimspiel der Saison kassierte der SC Germania Amberg II gegen den 1.FC Rieden II. Bereits in der neunten Minuten ging die Gäste glücklich in Führung als Germanenschluss Michael Mutzbauer eine Flanke genau auf den Fuß von Verteidiger Roland Maurukas abwehrte und von dort der Ball ins eigene Netz sprang. Kurz nach dem Wechsel mussten die Germanen den nächsten Rückschlag verdauen, als Johannes Weigert nach einem Abpraller das 0:2 gelang.Die Hausherren zeigten aber Moral und erspielten sich in der Folge zahlreiche gute Torchancen, die aber alle ungenutzt blieben. Die größte Chance auf den Anschlusstreffer bot sich Tobias Mihalik, der mit einem Foulelfmeter an Gästeschlussmann Marko Männer scheiterte. Knapp fünf Minuten vor dem Ende gelang Daniel Wein nach Eckball aus Nahdistanz das 0:3.SV Schmidmühlen II 2:1 (0:0) SG Ensdorf IITore: 1:0 (57.) Christoph Weigert, 1:1 (63.) Johannes Eberhardt, 2:1 (88.) Christian Humml - SR: Konrad Kaufmann (DJK-SV Oberpfraundorf) - Zuschauer: 48SG Gebenbach II 1:2 (0:2) FV Vilseck IITore: 0:1 (19., Elfmeter) Christophe Reiser, 0:2 (31.) Tobias Graßler, 1:2 (90.+2) Jonas Vogel - SR: Marko Wendt (FV Löbtau) - Zuschauer: 35SSV Paulsdorf II 8:0 (3:0) Inter Bergsteig IITore: 1:0 (5., Elfmeter) Thomas Rubenbauer, 2:0 (23., Elfmeter) Artur Nazarov, 3:0/4:0/5:0 (45./57./61.) Andreas Wiessnet, 6:0 (70.) Alexander Färber, 7:0 (80., Elfmeter) Thomas Rubenbauer, 8:0 (87.) Thomas Ritschel - SR: Rene Östreich (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 33 - Gelb-Rot: (24.) Erdi Yalcin (Inter Bergsteig II), (83.) Ibrahim Fuseini (Inter Bergsteig II), (83.) Serkan Celen (Inter Bergsteig II) - Rot: (25.) Yakup Göz (Inter Bergsteig II), Schiedsrichterbeleidigung(aca) Ein Schützenfest feierte der SSV Paulsdorf II gegen die gleiche Vertretung von Inter Bergsteig, das weniger durch sportliche Leistung als durch undiszipliniertes Verhalten auffiel. Die verbalen Attacken gegen den Unparteiischen ahndete dieser mit einer roten und drei gelb-roten Karten. Der SSV ließ sich nicht beirren und erzielte in regelmäßigen Abständen seine Tore zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg.FC Edelsfeld II 0:3 (0:2) SV 08 Auerbach IITore: 0:1 (2.) Andreas Schmidtke, 0:2 (41.) Eigentor, 0:3 (81.) Felix Müller - SR: Wolfgang Schötz (SV Hahnbach) - Zuschauer: 50(bkna) Eiskalt wurde der FCE bereits in der zweiten Minute erwischt, als Schmidtke die Gästeführung erzielte. Zu allem Unglück brachte man sich durch ein Eigentor kurz vor der Pause noch mehr in Zugzwang. In Hälfte zwei blieben die Hausherren blass, und der Freistoßtreffer von Müller setzte den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie.