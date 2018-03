Amberg/Sulzbach. Nach der Arbeitstagung im Juniorenfußball gab es Änderungen in einzelnen Spielklassen. Saisonstart für die A-Junioren war der 10./11. März und für die B, C- und D-Junioren am 7./8. April. Die Zusammensetzung der Spielklassen mit Mannschaften aus der Region:

A-JuniorenKreisliga 2: Auerbach (N), Hirschau, Mittlere Vils, Haidenaabtal, Rothenstadt, WaldauKreisklasse 1: Haidenaab-Vils (A), Obere Vils, Eschenbach, Kastl bei Kemnath, Luhe-Markt (N), TremmersdorfKreisklasse 2: Amberg-Sulzbach West, Edelsfeld, Neukirchen (N), Raigering, Rieden, Traßlberg (N)Gruppe Schwandorf: DJK Amberg, Fronberg, Hammersee II (10er), Oberpfälzer Seenland (9er), Schönseer Land (9er), StullnB-JuniorenKreisliga 1: Auerbach (N), Hahnbach, Erbendorf, Haidenaabtal, Kemnath/Stadt, DJK Neustadt/WNKreisliga 2: Germania Amberg (N), Kauerhof, Königstein, Raigering, Rothenstadt, Weihern/SteinKreisklasse 2: Ensdorf, Illschwang, Mittlere Vils, Raigering II, Schmidmühlen (N)Gruppe 1: Amberg-Sulzbach West, Auerbach II, Gärbershof, Hirschau (A), KauerhofGruppe 2: Haidenaab-Vils, Flossenbürg, Plößberg, Tremmersdorf, Waldthurn, WindischeschenbachC-JuniorenKreisliga 2: FC Amberg II, Ensdorf (N), Raigering II, Rosenberg, Schnaittenbach, Detag WernbergKreisklasse 2: Auerbach, Hahnbach, Haidenaab-Vils (N), Illschwang, Neukirchen (N), Schmidmühlen (A)Gruppe 1: Auerbach II, Edelsfeld, Eschenbach (A), Etzenricht II, Haidenaabtal II, KirchenthumbachGruppe 4: Germania Amberg, Inter Amberg, Amberg-Sulzbach West, Ensdorf II, Mittlere Vils, Obere Vils II, RosenbergD-JuniorenKreisliga 2: FC Amberg II, Loderhof/Sulzbach, Obere Vils, Traßlberg (N), Etzenricht, SpVgg Weiden IIKreisklasse 1: Auerbach, Eschenbach, Kemnath/Stadt (N), Rothenstadt, Vohenstrauß, Weiden-Ost II (N)Kreisklasse 2: Ebermannsdorf (A), Hahnbach, Königstein (N), Raigering II, Rieden, Detag Wernberg (N)Gruppe 2: Ehenfeld, Haidenaab-Vils (A), Raigering III (N), Schnaittenbach, Etzenricht, Luhe-Wildenau, SchirmitzGruppe 4: Germania Amberg, Inter Amberg, Amberg-Sulzbach West, Gärbershof, Großalbershof, Illschwang, Loderhof/Sulzbach II, Mittlere VilsGruppe 5: Amberg-Sulzbach West II, Gärbershof II Illschwang II, Königstein II, Rieden II, Traßlberg IIGruppe 6: Hahnbach II, Loderhof/Sulzbach III, Obere Vils II, Haidenaabtal II, Pleystein II, Weiden-Ost III, Detag Wernberg IIKleinfeld Gruppe 2: Auerbach II, Haidenaab-Vils II, Kirchendemenreuth, Vorbach II