Die ersten vier Mannschaften der Kreisklasse Süd sind am 13. Spieltag unter sich - es gibt zwei Verlierer und zwei Sieger. Zwei Partien werden erst gar nicht angepfiffen, eine davon könnte ein Nachspiel haben.

Amberg. Die Verantwortlichen der Reserve des SV Raigering teilten Spielleiter Karl Vollmer per E-Mail mit, dass zu viele Spieler krank seien und sie deswegen nicht in Illschwang antreten können - und das nicht mal zwei Stunden vor Spielbeginn. Eventuell wird diese kurzfristige Absage ein Fall für das Sportgericht. In Etzelwang war der Platz wegen des nächtlichen Unwetters nicht bespielbar, die Partie gegen den 1. FC Neukirchen wird verschoben.Die Gewinner der 13. Runde sind der SV Köfering, der sich im Verfolgerduell beim SVL Traßlberg durchsetzte, und der Spitzenreiter 1. FC Schlicht, der gegen den FC Großalbershof gewann.TSV Theuern 1:4 (1:2) SV Hahnbach IITore: 1:0 (30.) Michael Weiser, 1:1 (42., Foulelfmeter) Christof Reichert, 1:2/1:3/1:4 (45./65./77.) Simon Dehling - SR: Boris Finkel (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 75(was) Das letzte Vorrundenspiel des Aufsteigers aus Theuern war über weite Strecken keine so deutliche Angelegenheit, wie es das Endergebnis vermuten lässt. In der Anfangsphase scheiterten die Gäste mehrmals am TSV-Torhüter. Nach einer halben Stunde ging Theuern in Führung und schien die Partie im Griff zu haben. Als jeder schon mit dem Halbzeitpfiff rechnete, glich Hahnbach II zunächst durch einen verwandelten Strafstoß aus und ging nur 90 Sekunden danach sogar in Führung. Matchwinner war Simon Dehling, der mit scharfen und platzierten Distanzschüssen immer wieder für Gefahr sorgte und dabei dreimal ins Tor traf. Bemerkenswert war, dass der Schiedsrichter ohne eine einzige gelbe Karte auskam.FC Großalbershof 1:2 (0:2) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (11.) Florian Weiß, 0:2 (17.) Dominik Obermeier, 1:2 (51.) Aldar Shuble - SR: Bernhard Hofmann (DJK Gebenbach) - Zuschauer: 120(fnk) Es waren zwei Spielhälften die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Am Ende hätten es die Hausherren durchaus verdient gehabt, mit einem Remis dem Tabellenführer einen Punkt abzunehmen. Zurückhaltend, unkonzentriert und manchmal fast schon ängstlich präsentierte sich der FCG in den ersten 45 Minuten. Zwei gravierende Abwehrfehler nutzten die Gäste aus Schlicht bereits im ersten Drittel. Florian Weiß (11.) mit einem Abpraller nach Pfostenschuss und Dominik Obermeier (17.) frei stehend nach einer hervorragenden Flanke. Es gab wohl eine Kopfwäsche von Trainer Sven Kronhöfer, denn die Forsthofer schienen nun wie ausgewechselt. Ein Pass von Jürgen Renner auf Aldar Shuble (51.) sorgte für den Anschlusstreffer. Ab der 65. Minute standen im Minutentakt drei Großchancen zu Buche, die nicht zum erwünschten Erfolg führten.SVL Traßlberg 1:2 (0:0) SV KöferingTore: 0:1 (50.) Michael Belmer, 1:1 (70.) Thomas Behrend, 1:2 (80.) Markus Wiesgickl - SR: Markus Schreiner (Amberg) - Zuschauer: 112(degr) Die Gäste aus Köfering bestimmten die ersten Minuten. Der SVL agierte in der Anfangsphase sehr nervös, das Spiel war von Fehlpässen geprägt. So dauerte es bis zur 32. Minute, ehe die Heimelf das erste Mal gefährlich vor dem Gästetor auftauchte. Ein glänzendes Zuspiel von Thomas Behrend konnte Tony Teichert jedoch nicht verwerten. Kurz vor der Pause hatte Spielertrainer Thomas Behrend das 1:0 auf dem Fuß. Ein Flanke verarbeitete er glänzend, den Abschluss setzte er aus fünf Metern neben das Tor. In der 53. Minute dann die kalte Dusche für den SVL: Michael Belmer zog aus zehn Metern ab und ließ Michael Birkl keine Chance. Die Heimelf agierte nun etwas konzentrierter und die Angriffe wurden zielstrebiger. In der 69. Minute erzielte Thomas Behrend den Ausgleich, als er eine Hereingabe von Johann Henschke unhaltbar verwertete. Die Freude hielt aber nicht lange. In der 77. Minute zog Markus Wiesgickl aus 16 Metern zum Sieg für den SV Köfering ab.Ebermannsdorf 2:4 (1:0) TuS HohenburgTore: 1:0 (17.) Markus Allwang, 1:1 (50.) Michael Semmler, 2:1 (52.) Andreas Hirsch, 2:2 (55.) Stefan Leitz, 2:3 (60.) Ludwig Semmler, 2:4 (90.+4) Michael Landshammer - SR: Michele-Angelo Strebel (Illkofen) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (90.) Mario Moser (SpVgg Ebermannsdorf )Das Spiel wogte hin und her bis zum 2:2. Als Ludwig Semmler das 2:3 für Hohenburg folgen ließ, wollte die SpVgg unbedingt den Ausgleichstreffer erzielen und Hohenburg die Führung nicht aus den Händen geben. So folgten Chancen auf beiden Seiten. Mit dem besseren Ende für TuS, der in der 90. Minute das 2:4 erzielte.SV Kauerhof 3:2 (0:1) DJK UrsensollenTore: 0:1 (18.) Manuel Peichl, 1:1 (50.) Phillip Witzel, 1:2 (60.) Sebastian Keith, 2:2 (73.) Thomas Munker, 3:2 (88.) Phillip Witzel - SR: Siegmund Weber (SV Freudenberg) - Zuschauer: 100Nach einem Eckball stellte Manuel Peichl für die DJK per Kopf die Führung her. Kampfbetont kamen die Kauerhofer aus der Kabine und nach Vorarbeit von Uli Schmalzl durch Phillip Witzel zum Ausgleich. Obwohl überlegen, kassierten die Hausherren das 1:2 durch Sebastian Kreith. Nach einer strittigen Szene im Strafraum, die auch zu einem Elfmeter führen hätte können, erzielte Thomas Munker, den Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase gelang Phillip Witzel das verdiente 3:2.