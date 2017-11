Amberg. Der 16. Spieltag in der Kreisliga Süd könnte an der Spitze für einige Änderungen sorgen: Denn es tritt der Zweite gegen den Vierten an und der Erste gegen Dritten - in anderen Worten: Rosenberg gegen Vilseck und Paulsdorf gegen Luhe-Wildenau. In Schmidmühlen geht's gegen den Abstieg.

TuS Rosenberg FV Vilseck(kok) Die junge Boztepe-Truppe, gespickt mit erfahrenen Spieler, tritt als geschlossenes, technisch versiertes Kollektiv auf, ist also schwer auszurechnen. Mit der Mannschaft aus Vilseck hat es der TuS mit einem echten Spitzenteam zu tun, allem voran ihre Offensive mit Kapitän Stefan Liermann und Ex-Bundesligaspieler Tobias Fink. Die Rosenberger konnten am Wochenende den SC Luhe-Wildenau vom Thron stoßen und somit bleibt der TuS weiterhin ungeschlagen. Coach Rainer Summerer wird die Truppe wieder perfekt auf den Gegner einstellen, die Spieler werden auch diesmal hochmotiviert zu Werke gehen und sich mit einem couragierten Auftritt einen Sieg erarbeiten.SV 08 Auerbach ASV Haselmühl(sht) Die Tabellennachbarn trennen derzeit vier Punkte und bei einem Heimsieg könnten die Bergstädter zumindest aufschließen. Gegen die Gäste aus Haselmühl wird aber eine Topleistung notwendig sein, denn die Gäste sind seit vier Spieltagen ohne Niederlage. Zuletzt behielten sie mit 3:0 gegen Schlusslicht Freudenberg die Oberhand. Mit nur 14 Gegentreffern liegt die Stärke der Gäste klar in der Defensive. Hier müssen die 08er die Möglichkeiten konsequent nutzen, da davon auszugehen ist, dass sich nicht übermäßig viele bieten werden. Ihrerseits müssen die Bergstädter auf den Sturmführer der Gäste, Daniel Ibler, besonders aufpassen. Er hat mit acht Treffern die Hälfte der Gästetore erzielt. Bei den Gastgebern wird es wieder einige Veränderungen geben müssen. Die Siegtorschütze vom letzten Spiel, Manuel Trenz, fällt aus, dafür stehen Paul Zura und Dominik Meyer wieder im Kader. Ein weiterer Heimsieg sollte aber möglich sein und sie könnten damit die 0:2-Hinspielniederlage ausgleichen.TSV Königstein SV Freudenberg(jsb) Zum letzten Heimspiel 2017 kommt der SV Freudenberg nach Königstein. Die Gäste reisen mit neuem Trainer an, nachdem Thomas Roth vor knapp zwei Wochen sein Traineramt aufgegeben hat. Der SV steckt tief im Abstiegskampf, mit nur vier Punkten liegen sie auf dem letzten Tabellenplatz. Den bisher einzigen Saisonsieg feierten die Freudenberger am dritten Spieltag, eben gegen Königstein. Der TSV zeigte damals einen schwachen Auftritt und hat noch etwas gut zu machen. Gegen Vilseck verloren die Königsteiner am Wochenende erstmals nach vier Spielen wieder. Gegen den SV Freudenberg soll nun wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden werden. Dies wird aber keine leichte Aufgabe, Freudenberg braucht dringend Punkte, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern.SSV Paulsdorf SC Luhe-Wildenau(tbe) Nach einem weiteren Sieg gegen den TSV Eslarn am vergangenen Wochenende übernahm der SSV Paulsdorf die Tabellenführung. Dabei haben die Spieler von Trainer Sebastian Binner jedoch von der Spielabsage des FV Vilseck profitiert. Die Paulsdorfer gehen mit einer sagenhaften Bilanz von 16:0 Toren aus den letzten vier Spielen in die anstehende Partie. Seit nunmehr elf Spielen ist man sogar ungeschlagen. Am Sonntag kommt nun der SC Luhe-Wildenau zu Gast. Eine der beiden Mannschaften, der man sich in der Hinrunde geschlagen geben musste. Die Paulsdorfer Elf ist also gewarnt und wird die Gäste nicht unterschätzen.Zumal diese über die erfahrenere Truppe verfügen. Trotzdem wollen die Männer um Kapitän Peter Schmidl ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben und die Tabellenführung mit einem Sieg festigen. Behält man die Konzentration und Stabilität in der Defensive, sowie die Abgeklärtheit im Abschluss ist die Revanche für die Hinrunde durchaus realistisch. Der SC Luhe-Wildenau wird seinerseits versuchen mit einem Sieg die Tabellenführung von den Paulsdorfern zu übernehmen. Spannung am Sportpark in Paulsdorf ist also garantiert. Spielbeginn ist um 14 Uhr (Reserven 12.15 Uhr).SV Schmidmühlen TSV Eslarn(fop) Zu einem entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt erwartet der SV Schmidmühlen den Mitaufsteiger aus Eslarn. Die Gäste liegen derzeit mit neun Punkten auf dem Relegationsplatz und konnten bisher nur gegen die beiden Tabellenletzten Edelsfeld und Freudenberg gewinnen. Beachtenswert ist vor allem das 2:2 gegen den Tabellendritten Luhe-Wildenau am 10. Spieltag. Hoffnung macht Schmidmühlen die Auswärtsschwäche, da Eslarn in der Ferne bisher nur einen Punkt holte. Im Hinspiel siegte Schmidmühlen glücklich mit 3:2. Der Gastgeber ist zweifelsohne angezählt, insbesondere aufgrund der bitteren 2:6-Niederlage vom vergangenen Wochenende. Man darf also gespannt sein, wer sich bei diesem Duell, bei dem es um nichts anderes als die Abstiegsplätze geht, durchsetzen wird. Schmidmühlen hat zuletzt sogar den Torwart getauscht, um mehr Sicherheit zu haben und die Abwehr zu stärken. Geholfen hat es (bisher) noch nicht.Germania Amberg DJK Utzenhofen(tne) Zum Abstiegsgipfel empfängt Germania Amberg die DJK Utzenhofen. Zugleich ist es das erste Heimspiel für Neu-Germanentrainer Stefan Jokiel. Dessen Premiere an der Seitenline der Kreisligamannschaft ist in der Vorwoche geglückt. Die Germanen erkämpften sich mit dem 1:1 beim 1.FC Rieden einen verdienten Punkt. Mit etwas Glück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Nun wollen die Hausherren nachlegen und endlich den ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit einfahren. Mit einem Dreier könnten die Germanen in der Tabelle nach Punkten mit den Gästen gleichziehen und so einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf erzielen. Die Mannschaft um Kapitän und Sturmführer Florian Danzer dürfte voll motiviert sein. Die Gäste konnten sich am vergangenen Spieltag für die 1:7-Klatsche in Paulsdorf vor zwei Wochen revanchieren und besiegten den SV Schmidmühlen eindrucksvoll mit 6:2. Die DJK wird deshalb mit breiter Brust nach Amberg reisen. Dennoch wollen die Hausherren endlich den zweiten Saisonsieg einfahren.FC Edelsfeld 1. FC Rieden(mam) Alles gegeben hat der FC Edelsfeld am vergangenem Spieltag beim SV 08 Auerbach, dennoch stand man am Ende wieder einmal mit leeren Händen da. In der Schlussphase musste die junge Truppe des FCE beim 1:2 den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Somit verharrt der FCE seit Wochen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber Moral und Einstellung der jungen Mannschaft von Trainer Dehling sind intakt und so kann man durchaus zuversichtlich sein, dass irgendwann auch Zählbares in Form von Punkten herausspringt. Am Sonntag gastiert mit dem 1. FC Rieden der Fünfte der Kreisliga auf dem Hahnenkamm.Nach einem hervorragenden Saisonstart gerieten die Vilstaler etwas aus der Erfolgsspur, aber die Aufstiegsränge sind immer noch in Schlagweite. Um den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren, wird der 1. FC Rieden mit seiner starken Offensivabteilung drei Punkte anvisieren. Aber auch die Einheimischen haben keinen Grund, sich zu verstecken. Im vorletzten Heimspiel vor der Winterpause geht es auch für sie darum, auf Tuchfühlung zu bleiben und im besten Fall etwas Boden auf die Konkurrenten im Abstiegskampf gut zu machen.

Kreisliga Süd

16. SpieltagRosenberg - Vilseck Sa. 14 UhrAuerbach - Haselmühl So. 14 UhrPaulsdorf - Luhe-Wildenau So. 14 UhrSchmidmühlen - Eslarn So. 14 UhrGermania - Utzenhofen So. 14 UhrEdelsfeld - Rieden So. 14 UhrKönigstein - Freudenberg So. 14 Uhr1. SSV Paulsdorf 15 36:9 352. TuS Rosenberg 15 42:17 333. SC Luhe-Wildenau 15 37:14 334. FV Vilseck 14 29:12 335. 1.FC Rieden 15 31:27 296. ASV Haselmühl 15 16:14 277. SV 08 Auerbach 14 24:21 238. TSV Königstein 15 27:28 159. SV Schmidmühlen 15 25:42 1410. DJK Utzenhofen 15 18:35 1411. Germania Amberg 14 11:22 1112. TSV Eslarn 15 17:33 913. FC Edelsfeld 15 16:34 814. SV Freudenberg 14 12:33 4