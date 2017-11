Kreisliga West Schwandorf

16. SpieltagKleinwinklarn - Gleiritsch So. 14.15 UhrKemnath - Ettmannsdorf II So. 14.15 UhrRötz - Stulln So. 14.15 UhrNeubäu - Nabburg So. 14.15 UhrWeidenthal - Burglengenfeld II So. 14.15 UhrFC OVI-Teunz - Tännesberg So. 14.15 UhrNeukirchen - Schönthal So. 14.15 Uhr1. FC OVI-Teunz 15 36:15 322. TSV Stulln 15 29:20 283. SF Weidenthal 14 34:12 274. SpVgg Neukirchen 15 25:18 255. SV Neubäu 15 28:19 256. SG Schönthal 15 22:16 247. SG Gleiritsch 14 25:24 218. SC Ettmannsdorf II 15 30:33 199. TSV Tännesberg 15 20:28 1710. SV Kemnath a. B. 15 14:20 1611. TV Nabburg 15 25:34 1612. 1. FC Rötz 14 26:32 1513. SC Kleinwinklarn 15 28:40 1214. ASV Burglengenfeld II 14 15:46 5

SV Kemnath SC Ettmannsdorf II

(seb) Mit sieben Zählern aus den letzten drei Spielen hat sich der SV Kemnath ein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Die große Überraschung war dabei das 1:1 beim Meisterschaftsfavoriten TSV Stulln am vergangenen Sonntag. Obwohl Spielertrainer und Torgarant Manuel Rom wegen Krankheit nur an der Seitenlinie agierte, erkämpfte sich der SV einen Punkt. In die Rolle des Torschützen sprang diesmal Toni Walter, dessen gutes Kopfballspiel und Schussqualitäten mit seinem ersten Treffer in der Saison belohnt wurden. Diese kleine Erfolgsserie müsste die Buchbergelf nun in den letzten beiden Begegnungen vor der Winterpause fortsetzen, um mit weniger Abstiegssorgen in das neue Jahr gehen zu können. So rechnet man sich im Kemnather Lager gegen die Landesligareserve aus Ettmannsdorf schon etwas aus, zumal die Elf des Trainerduos Manuel Rom/Max Birner das Hinspiel gewann. Mittelfeldstratege Christian Kumeth fehlt diesmal beruflich, aber Manuel Rom dürfte wieder mit von der Partie sein, so dass mindestens ein Punkt herausspringen sollte.