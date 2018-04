Mendorferbuch. Die Auftaktveranstaltung für den Landkreiscup der Läufer ist am Samstag, 28. April, beim 25. Mini-Maus-Lauf in Mendorferbuch. Mit eingeschlossen ist der 7. Hobby-Lauf. Die Schirmherrschaft hat 3. Bürgermeister Georg Reis übernommen. Start und Zieleinlauf ist beim Gasthaus Reis. Die Startnummernausgabe erfolgt von 12.30 bis 13.30 Uhr am Startplatz. Folgende Wertungsläufe werden ausgetragen: 13.30 Uhr Bambini, 13.45 Uhr Schüler C und D, 14 Uhr Schüler A und B, 14.15 Uhr Jugend und Damen, 14.30 Uhr Hobbylauf. Der Lauf der Herren startet um 15 Uhr. Die Streckenlängen sind beim Bambinilauf etwa 600 Meter, Schüler C und D rund 1200 Meter, Schüler A und B 2300 Meter, Jugend und Damen und Hobbylauf circa 5000 Meter und Herrenlauf rund 9000 Meter. Es wir auf Asphaltstraßen, Wald- und Schotterwegen gelaufen. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr beim Gasthaus Reis. Die Startgebühren betragen für Damen und Herren je sieben, für Jugendliche vier und für Kinder drei Euro. Alle Kinder und Jugendlichen erhalten je einen Pokal, jeder Teilnehmer am Hobbylauf einen Piccolo. Mit der Startnummer nimmt jeder Läufer an einer Tombola teil. Der erste Preis sind 50 Euro. Erwachsene erhalten Sachpreise, jeder Teilnehmer eine Urkunde. Umkleide und Duschmöglichkeiten gibt es im TuS-Sportheim in Hohenburg. Archivbild: bö