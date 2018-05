Amberg-Sulzbach. 2805 Läufer und Läuferinnen wollen beim Landkreislauf von Traßlberg nach Paulsdorf an den Start gehen und die elf Etappen bewältigen. Das Organisatoren-Team um Christina Winkler, Sportbeauftragte beim Landkreis, Erich Dömel, stellvertretender Vorsitzender des BLSV Amberg-Sulzbach, und Robert Graf, Leiter der Sportförderung am Landratsamt, zeigen sich begeistert von dieser "hervorragenden Resonanz".

Anfahrt zum StartAmberg-Sulzbach. Das Organisatoren-Team weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anfahrt zum Start am Sportgelände des SVL Traßlberg nur über die Einmündung an der Staatsstraße St2120 erfolgen kann. Der zeitliche Vorlauf bedingt durch die Zufahrt über die Verbindungsstraße von der St2120 kommend zum Sportplatz des SVL an der Vilsstraße 3, sollte von den Startläufern unbedingt bei ihrer individuellen Zeitplanung beachtet werden.Bücken nicht notwendigAmberg-Sulzbach. Auch in diesem Jahr werden die Laufzeiten wieder elektronisch mittels eines Staffelstabs erfasst. Es genügt zur Zeitmessung nur das Überlaufen des "Teppichs" bei jeder Wechselstation. Ein Bücken des Läufers ist dabei nicht notwendig. Das Organisations-Team bittet daher alle Startläufer, ihre Startnummer und den Staffelstab - die Startnummer ist auch gleichzeitig die Nummer des Staffelstabes - rechtzeitig vor dem Startschuss am Ausgabestand am Sportheim des SVL Traßlberg abzuholen. Jeder Läufer übergibt den Staffelstab an der jeweiligen Wechselstation an den nächsten Läufer. Geht ein Stab während des Laufes verloren oder fällt ein Läufer auf der Etappe aus, so liegen an jeder Wechselstation Ersatzstäbe für den Anschlussläufer bereit. Der Schlussläufer gibt im Ziel den Staffelstab zurück.Radfahrer erst ab dritter EtappeAmberg-Sulzbach. Das Befahren der Laufstrecke ist nur mit Fahrrädern oder Mountainbikes gestattet. Dabei dürfen die Läufer jedoch nicht angetrieben, sondern lediglich versorgt werden. Gravierende Verstöße dagegen oder rücksichtsloses Verhalten der begleitenden Radfahrer können die Disqualifikation der gesamten Mannschaft zur Folge haben. Die Begleitung ist erst ab der dritten Etappe (ab Obersdorf) erlaubt, um Beeinträchtigungen der Läufer auf den ersten beiden Strecken zu vermeiden. Die Radfahrer dürfen nicht durch die Wechselräume fahren.Wechselstationen im ÜberblickAmberg-Sulzbach. Poppenricht (beim Schützenheim Drei Mohren), Obersdorf (am Schützenheim Edelweiß Obersdorf), Hahnbach (am Rathaus), Iber (beim Feuerwehrgerätehaus), Süß (am Kindergarten Der gute Hirte), Atzmannsricht (am Badeweiher), Hirschau I (beim Oberen Moosweiher), Hirschau II (am Sportpark Hirschau), Hötzelsdorf (am Ortseingang) und Lintach (im Thannweg). Das Ziel des Landkreislaufes ist beim Sportplatz des SSV Paulsdorf. Voraussichtlich gegen 16 Uhr, wenn auch der letzte Läufer das Ziel erreicht hat, findet in der Betriebshalle der Firma Pichl in Paulsdorf, die Siegerehrung statt.

Frauen

255 Staffeln, 2805 Teilnehmer 2 805 Läufer in 255 Staffeln wollen beim 34. Landkreislauf am Samstag, 5. Mai, die elf Etappen von Traßlberg nach Paulsdorf in Angriff nehmen.



In der Damenklasse sind 40 Teams gemeldet, in der allgemeinen Klasse werden 215 Staffeln auf die insgesamt 58,9 km lange Strecke gehen. Zu bewältigen sind elf Einzeletappen zwischen 2,9 und 7,9 Kilometern Länge. Damit der Samstag, 5. Mai, ein großer Tag wird, dafür wollen auch die rund 500 freiwilligen Helfer von Sport- und Schützenvereinen, Feuerwehren, Ärzten und Sanitätern, BRK, Bergwacht, Wasserwacht, Bundeswehr und Polizei sorgen.

1. VFTN Damen, 2. FC Edelsfeld - LSG Edelsfeld I, 3. Schlimmer geht immer, 4. FC Edelsfeld - LSG Edelsfeld II, 5. Eleven young women, 6. Jogging Girls, 7. OBM-läuft, 8. Riedner Lüftl, 9. Team Anna10. Polizei Amberg Damen, 11. Nach uns die Ginflut!, 12. DJK Ensdorf Damen, 13. Die Brandsohlen, 14. Die Sahneschnittigen Lauftreff SV Poppenricht, 15. SSV Paulsdorf Damen, 16. Laufmaschn, 17. SV Freudenberg, Funny-Hill Runners, 18. Sulzbach-Rosenberger Lauf11en, 19. Robo Runners 420. Skivereinigung Amberg Damen I, 21. Hobbyläufer Ebermannsdorf, 22. SCMK Hirschau Damen I, 23. SV Hahnbach 1 Damen, 24. Rosenberger Schischlawiner, 25. Fit nach 8, 26. LAFIA's Laufteam Damen, 27. Hoppala, 28. Panduren Lauf Elf, 29. Schmitz Katze30. running gag, 31. Running Squad, 32. DJK Ursensollen Damen, 33. ...LÄUFT!!!, 34. Schwepperrenner Pfaffenhofen, 35. Clever Fit Damen, 36. DAV II, 37. ./., 38. CIS Amberg Damen I, 39. CIS-Triathlonjugend 2, 40. SV Hahnbach II, 41. RSC Mädels NeukirchenMänner/gemischte Teams101. Landratsamt Amberg-Sulzbach, 102. Schützengesellschaft, 103. A Zamg'würfelter Haffa 1, 104. VFTN Kirchenreinbach Herren, 105. TSV Königstein, 106. TSV Königstein - Roadrunner, 107. SV-Hahnbach Chicken-River-Runners, 108. Pedalritter Birgland, 109. Pedalritter Birgland 2, 110. Polizei Amberg, 111. Team Peter Stock, 112. Feuerwehr Karmen-sölden, 113. K1, 114. Team Schmidmühlen, 115. Stoppelhopser, 116. df Models, 117. TST Ammerthal, 118. Wolfsbacher Turboschnecken, 119. Dahoam im Wald120. Syskomp Lauf-Team, 121. Die Gans Langsamen, 122. Ernies bunte Truppe, 123. Das räudige Rudel, 124. Ministranten Ammerthal, 125. ASV Schwend, 126. Lauftreff FC Freihung 1, 127. Laufgruppe Holysov, 128. Lauftreff SV Poppenricht 1, 129. Lauftreff SV Poppenricht 2, 130. Die Laufmaschen, 131. LT-Aschach, 132. Caipistammtisch, 133. Die legendären Lauffüchse, 134. Christian August Sprinter, 135. All Saints Rosenberg, 136. FC Edelsfeld, 137. Schnelle Flossen, 138. KjG Hirschau, 139. Pfadfinder St.Georg Sulzbach140. Ski Club Unterweißenbach, 141. Die sozialen Gustlfreunde, 142. generation outdoor, 143. Freiwillige Feuerwehr Kümmersbruck, 144. Ski Team Erras, 145. SV Etsdorf, 146. d 'Oberlandler, 147. 10 Nieten & Ich, 148. Team Edelstoff, 149. SSV Paulsdorf 1, 150. SSV Paulsdorf 2, 151. Die Specki's, 152. BSG Bachetsfeld, 153. Ambacher Kirchweihfreunde, 154. ESV Amberg 1, 155. ESV Amberg 2, 156. Schützenverein Hubertus Ursensollen, 157. Team Running Gag, 158. Forward Motion, 159. Ayurveda Massage Team160. Wir sind Kult, 161. TuS Rosenberg Ski & Lauf, 162. 1 nices Team vong Pace her, 163. Obersdorfer Rennschnecken, 164. The Carefrees, 165. Traßlberger Kirwaleit 1, 166. Kolping Bildungswerk Amberg-Sulzbach, 167. Runtime Error, 168. Schlichter Dappl'n, 169. TuS Rosenberg Sportabzeichen, 170. IT-Servicezentrum d. bayer. Justiz, 171. Sparkassen-Runners, 172. Laufgruppe LogBtl 472, 173. Betriebssportgruppe Kurz-Streckenläufer 1, 174. Betriebssportgruppe Kurz-Streckenläufer 2, 175. CarsOnTheWeb, 176. Pusca Bavaria, 177. Schloderer Bräu, 178. FF UPO, 179. Shorties and Friends180. Lauftreff FC Freihung 2, 181. UPO blau-weiß, 182. CrossFit Amberg, 183. SV Freudenberg, 1. Mannschaft, 184. SV Freudenberg, 2. Mannschaft, 185. Honolulu, 186. Lauftreff Gebenbach, 187. Leschn Hocker Mit Hanf mehr Dampf, 188. Jörgis eleven, 189. Dada's Erben, 190. Robo Runners 1, 191. Robo Runners 2, 192. Robo Runners 3, 193. Skivereinigung Amberg I, 194. Skivereinigung Amberg II, 195. Skivereinigung Amberg III, 196. Conrad Sportverein, 197. Simatic Laufwunder, 198. Steinadler, 199. Panduren Runners200. Die märchenhaften Grimm, 201. evh_architekten, 202. KLJB Großschönbrunn, 203. Volksbank Raiffeisenbank Amberg eG, 204. Barfuß Tramps, 205. Novus Brandschutz Racing Team, 206. SCMK Hirschau III Retro Team Ü55, 207. DJK Ensdorf, 208. Eishalle Amberg, 209. SCMK Hirschau Jugend I, 210. SCMK Hirschau Herren I, 211. SCMK Hirschau Herren II, 212. Hirschauer Anglerverein, 213. Hirschauer Anglerverein 2, 214. global runners, 215. TV Sulzbach Lauftreff Herren, 216. Team Wittmann, 217. Skiclub Rieden Flinke Haxen I, 218. Skiclub Rieden Flinke Haxen II, 219. Humpeltrupp Massenricht220. EG-All-Stars, 221. Streckenchecker, 222. SV Illschwang I, 223. SV Illschwang II, 224. SV Illschwang III, 225. SV Illschwang IV, 226. LAFIA's Laufteam Herren, 227. Mini-Mäuse Mendorferbuch e.V., 228. Siemens - the fast and the sirius, 229. KSJ Amberg, 230. Ingenieurbüro Farmbauer, 231. TuS Rosenberg Sportabzeichen 2, 232. Dreifaltigkeits-Mittelschule, 233. Team Schnappatmung, 234. Just for Pain, 235. DJK Ursensollen I, 236. DJK Ursensollen II, 237. Städt. Wirtschaftsschule Amberg, 238. Für Rum und Ähre, 239. Mimbach-Mausdorf Sprinters240. Schwepperrenner Pfaffenhofen Herren 1, 241. Strandläufer Hirschau I, 242. Landgericht Amberg...alles was RECHT ist !, 243. Lions Club Sulzbach-Rosenberg, 244. DMS Jungstars, 245. Stopselclub Lengenfeld, 246. Freibier Forstseih Iber 1, 247. Freibier Forstseih Iber 2, 248. A-Jugend FC Edelsfeld, 249. Dorfgemeinschaft Burgstall, 250. RSC Neukirchen 1, 251.RSC Neukirchen 2, 252. M-Team, 253. Herzschrittmacher, 254. Bochschnoukn Pruihausen, 255. Deprag Running Team, 256. DV zu Fuß, 257. Team Schleicher, 258. SV-Kemnath II, 259. Neukirchner Kirwaleit260. Rauscher Buam, 261. Hobbyläufer Ebermannsdorf Herren, 262. Ergotherapie Schinagl und Zinnbauer, 263. Feldwegschreck, 264. DAV I, 265. Turbo Walker's Siemens Amberg, 266. ASV Haselmühl I, 267. ASV Haselmühl II, 268. Die Anonymen Anaboliker, 269. GMG Allstars, 270. Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach, 271. Hot Joggolate, 272. Running Sloths II, 273. HKV Köfering, 274. Walzn-Team, 275. Die Tankers, 276. Kakerlakenteam, 277. Mein persönlicher Favorit, 278. Endstation Froschweiher, 279. SM-Freunde280. WhistleTips, 281. JKC Kümmersbruck, Die rasenden Schildkröten, 282. (G)rasende Amtsschimmel, 283. Kinstoiner Siedlungskinder, 284. Gemma weida - Gemma zua, 285. Thansüßer Kirwaleit and Friends, 286. Tom's Turbo Truppe, 287. CIS Amberg I, 288. CIS Amberg II, 289. CIS Amberg Berglaufteam, 290. CIS-Triathlonjugend 1, 291. CIS AzuBiss, 292. Karnickelzuchtverein Pursruck Hase first, 293. Karnickelzuchtverein Pursruck Hasen rasen, 294. Stammtisch Kuemmerling, 295. FC Edelsfeld - C-Jugend, 296. ZF E-Power, 297. GMG, 298. CVJM Rosenberg, 299. LT St. Michael Amberg300. Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg, 301. Mittelschule Ursensollen, 302. Unsere Schule ist bunt!, 303. Clever Fit Cool Runnings, 304. FC Edelsfeld - Edelsfelder Rennmäuse, 305. Siemens Kuh-Melder, 306. Herzog-Christian-August-Gymnasium, 307. Letzter wer ma ned!, 308. TV-Lauftreff "Ladies and Gentlemen", 309. TV-Lauftreff "Track and Field", 310. SK Hahnbach, 311. Wasserwacht Amberg-Hahnbach, 312. Wild-Vaitl, Karo's Eleven, 313. Wild-Vaitl, die verruchten Buben, 314. geWEINt wird später, 315. Running Sloths I