Amberg-Sulzbach. Der Fokus der Laufbegeisterten und Helfer richtet sich beim 34. Amberg-Sulzbacher Landkreislauf ganz auf die Mitte des Landkreises. Wie das Organisationsteam um Erich Dömel, Robert Graf und Christina Winkler mitteilt, startet der Lauf am Samstag, 5. Mai 2018, in Traßlberg. Die Ausrichtung des Starts übernimmt der SVL Traßlberg. Mit Paulsdorf steht auch schon das Ziel der größten Laufveranstaltung der Region fest, die auch im vergangenen Jahr, damals führte die Strecke von Schmidmühlen nach Hohenkemnath, mit mehr als 2800 Läufern in 255 Staffeln wieder großen Anklang gefunden hat. Ausrichter des Ziels ist der SSV Paulsdorf, der sich bereits im Jahr 2007 um den Zieleinlauf beworben hatte. Bis zum Jahresende wird das Organisationsteam die einzelnen Wechselorte festlegen. Bild: ref