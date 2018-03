Rund sechs Wochen vor dem Landkreislauf am 5. Mai von Traßlberg nach Paulsdorf stehen die exakten Etappenlängen fest. Die 34. Auflage des Staffelrennens bleibt dabei unter der 60-Kilometer-Marke.

Die Streckenlängen Traßlberg - Poppenricht 5,0 km



Poppenricht - Obersdorf 2,9 km



Obersdorf - Hahnbach 5,1 km



Hahnbach - Iber 6,2 km



Iber - Süß 5,6 km



Süß - Atzmannsricht 7,0 km



Atzmannsricht - Hirschau Moosweiher 6,0 km



Hirschau Moosweiher - Hirschau Sportpark 3,6 km



Hirschau Sportpark - Hötzelsdorf 7,9 km



Hötzelsdorf - Lintach 2,9 km



Lintach - Paulsdorf 6,7 km

Amberg-Sulzbach. In Absprache mit den ausrichtenden Vereinen und nach erfolgter Streckenbesichtigung mit der Polizei hat das Organisationsteam des Landkreislaufes, Erich Dömel, Christina Winkler und Robert Graf, die Etappen des diesjährigen Landkreislaufes nochmals überarbeitet und im Detail festgelegt.Insgesamt hat der diesjährige Landkreislauf eine Gesamtlänge von 58,9 Kilometern. Damit ist die Streckenlänge 2018 die drittkürzeste in der Geschichte des Wettbewerbes. Zwischenzeitlich sind die Ausschreibungen an Sportvereine, Jugendgruppen, Behörden und Schulen verschickt worden. Darüber hinaus sind die Veranstaltungshefte in allen Gemeinden und Filialen der Sparkasse Amberg-Sulzbach, im Landratsamt Amberg-Sulzbach und bei Intersport Lange in Amberg erhältlich. Die ausrichtenden Vereine bittet das Landkreislauf-Organisationsteam, die Strecken möglichst bald zu markieren, damit die Läufer auf den Etappen trainieren können.Anmeldungen online unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf/ - dabei müssen noch nicht die einzelnen Staffelmitglieder benannt, sondern nur der Teamname und die T-Shirt-Größen angegeben werden.