Amberg-Sulzbach. Der Ansturm hat begonnen: Für den 34. Landkreislauf am Samstag, 5. Mai, von Traßlberg nach Paulsdorf zeichnet sich wieder eine große Teilnehmerzahl ab. Diese Prognose stellt der Leiter der Sportförderung am Landratsamt, Robert Graf, nachdem sich in den knapp drei Wochen seit Freischaltung der Anmeldeseite im Internet unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf/ bereits 128 Mannschaften mit insgesamt 1408 Läufern eingetragen haben.

Nicht nur Sportvereine wollen die insgesamt 58,9 Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen, sondern auch Schul-, Freizeit-, Stammtisch- und Betriebsmannschaften, Sport- und Schützenvereine sowie Polizei- und Bundeswehrmannschaften, amerikanische Soldaten und auch Hobby-Teams.Die Startnummer 1 bei den Damen hat sich in diesem Jahr das Team VFTN Kirchenreinbach Damen gesichert, die vordersten Startnummern in der allgemeinen Klasse (beginnend ab Startnummer 101) das Landratsamt und LG Sport Ried. Robert Graf hofft, dass sich in den nächsten Tagen weitere Mannschaften - auch aus Betrieben und Schulen - eintragen, obwohl Anmeldungen bis zum 27. April online möglich sind: "Je früher wir die Anmeldungen haben, desto besser lässt sich organisatorisch alles vorbereiten." Sobald die Meldung einer Mannschaft vorliegt, erhalten die jeweiligen Mannschaftsführer eine Anmeldebestätigung mit Bekanntgabe der Startnummer per E-Mail.Um die Teilnehmer-T-Shirts in ausreichender Zahl rechtzeitig bestellen zu können - Sponsor der Shirts und der Startnummern ist die Sparkasse Amberg-Sulzbach - ist es notwendig, den 27. April als Anmeldeschluss einzuhalten. Eine Startgebühr wird nicht erhoben.