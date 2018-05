Amberg. Eine gefühlte Ewigkeit ist es so, dass die Läuferinnen von CIS Amberg immer die Damenwertung beim Landkreislauf gewinnen. Wie in diesem Jahr auch. In einer Zeit von 4:09:47 Stunden absolvierte der Seriensieger die 58,9 Kilometer lange Strecke. Robert Graf vom Landratsamt, Landrat Richard Reisinger und Streckenchef Erich Dömel (hintere Reihe von links) gratulierten. Bild: Lingl