Amberg-Sulzbach. Zwei Wertungen gibt es beim Landkreislauf, die Gesamtsiegerliste und die Landkreiswertung. Bei Zweiterer hatten die Läufer des TuS Rosenberg/Sportabzeichen die Nasen vorn. Landrat Richard Reisinger und Streckenchef Erich Dömel (rechts) gratulierten der schnellen Truppe, die nach dem Start in Traßlberg in 3:39:21 Stunden das Ziel in Paulsdorf erreichten. Bild: Lingl