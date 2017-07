Amberg-Sulzbach. Die beste Schützen werden gesucht: Zum 31. Mal ermitteln die Sportschützen des Landkreises Amberg-Sulzbach Anfang Oktober ihre Meister. Wieder dabei sind auch die Sportschützen der Stadt Amberg. Die Schirmherrschaft zu diesen 31. Landkreismeisterschaften, zugleich 3. offene Meisterschaften im Sportschießen für den Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg, hat wiederum Landrat Richard Reisinger übernommen.

Ausgetragen werden die Titelkämpfe zeitgleich bei 1893 Rosenberg, Eichenlaub Sorghof, Schützengesellschaft Paulsdorf, Sportschützen Schmidmühlen und der FSG Amberg. Ausgeschrieben sind die Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Luftgewehr-Aufgelegt und Luftpistole-Aufgelegt. Als Turnierleiter fungieren Manfred Dütsch und Werner Fischer. Es werden sowohl Sieger in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung ermittelt.Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Schützenvereine, die ihren Sitz im Landkreis Amberg-Sulzbach oder der Stadt Amberg haben und dem Oberpfälzer Schützenbund oder dem Bayerischen Schützenbund gemeldet sind sowie alle Bürger des Landkreises Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg.Die Klasseneinteilungen nach den einzelnen Jahrgangsstufen kann der Ausschreibung entnommen werden, wobei sich die Zugehörigkeit zu einer Klasse nach dem Alter im Kalenderjahr 2017 richtet. Integriert bei diesen Meisterschaften ist auch ein Königsschießen für Luftgewehr und Luftpistole. Dabei werden folgende Landkreiskönige per Tiefschuss ermittelt: Landkreisjugendkönig-Luftgewehr, Landkreiskönigin-Luftgewehr, Landkreiskönig- Luftgewehr, Landkreisjugendkönig-Luftpistole, Landkreiskönig-Luftpistole und ein Landkreiskönig im Aufgelegtschießen. Das Startgeld beträgt für die Schüler, Jugend und Junioren zwei Euro pro Schütze, die Teilnehmer aller anderen Klassen zahlen drei Euro.Die Teilnehmermeldung ist wegen des notwendigen Vorlaufs schriftlich bis spätestens 3. September zu richten an das Landratsamt Amberg-Sulzbach, Frau Christina Winkler, Sachgebiet 23, Schloßgraben 3, 92224 Amberg.Die drei Erstplatzierten der Mannschaftswettbewerbe erhalten jeweils einen Pokal und eine Urkunde, die Sieger in der Einzelwertung Landkreismedaillen in Gold, Silber und Bronze und jeweils eine Urkunde. Für die Landkreiskönigin und die Landkreiskönige gibt es jeweils eine Königsscheibe. Die Conrad-Sportförderung und die Sparkasse Amberg-Sulzbach unterstützen den Landkreis Amberg-Sulzbach bei dieser Meisterschaft. Die Siegerehrung findet am Samstag, 28. Oktober, um 15 Uhr im Schützenheim von 1893 Rosenberg statt.