Kümmersbruck. "Body&Brain" und "Body&Emotion" waren Schwerpunkte der Lizenzverlängerungslehrgänge des BLSV-Sportkreises Amberg-Sulzbach in Kümmersbruck. Ob koordinative Fähigkeiten oder funktionelle Kräftigung - mit einem Feuerwerk an Übungen und kleinen Spielen verstand es der Referent, Michael Pistauer aus München, am Samstag die Übungsleiter immer wieder zu begeistern und das Zusammenspiel von Körper und Geist zu vermitteln. Einfache Bewegungsübungen wie Balltanz, Liniensprünge oder Überkreuzbewegungen kombiniert mit gleichzeitig ausgeführten Sprechaufgaben stellten die Teilnehmer vor Herausforderungen und sorgten für viel Spaß. "Gehirntraining durch Bewegung ist auch bei Leistungssportlern Bestandteil des Trainings. Die Aktivierung beider Gehirnhälften steigert in jedem Alter die Leistungsfähigkeit."

Am Sonntag ging es in der Rudolf-Scheuerer Halle um Körper und Emotionen. Dr. Helmut Strobl, auch Leiter des Projektes "Action for Men" in Kümmersbruck, ging als Sportwissenschaftler für Gesundheitspsychologie und -pädagoge auf die Vermittlung von Erfolgserlebnissen bei den Teilnehmern der Vereinssportangebote ein. Für viel Erheiterung sorgte das Evolutionsspiel bei dem sich die Teilnehmer von der Amöbe zum Menschen entwickeln konnten. Im weiteren Lehrgangsverlauf zeigte Sonja Pausch den engen Zusammenhang zwischen Gefühl und Körpersprache auf. Angelika Hiltner, Vertreterin für den Sport der Älteren und Frauenvertreterin im Kreisverband, und Lehrgangsleiterin Barbara Hernes freuten sich über eine gelungene Veranstaltung.