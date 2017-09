Beim Tabellenführer in Luhe-Wildenau sehen die Reservisten der DJK Ensdorf kein Land, der Spitzenreiter hält seine Position in der A-Klasse Süd. Der FC Edelsfeld II auch - aber als Schlusslicht.

Amberg. Obwohl die Niederlage bei der SG Gebenbach mit 1:2 knapp ausfiel, musste die Elf von Martin Dehling wieder mit leeren Händen abziehen. Die Truppe des SV Inter Bergsteig Amberg hingegen klettert langsam aus dem Tabellenkeller und hat nach dem 2:1-Erfolg in Haselmühl Platz elf erreicht.TuS Rosenberg II 0:0 Germania Amberg IISR: Rene Östereich - Gelb-Rot: (80.) Maximilian Danzer (Germania), (84.) Tobias Tischler (Rosenberg) - Zuschauer: 20(koka) Die Hausherren begannen konzentriert und schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Die Elf von Manuel Röhrer spielte sich zahlreiche Chancen heraus - aber ohne Torerfolg. Doch auch die SC Germania Amberg II kam vereinzelt gefährlich vor das Tor des Rosenberger Schlussmanns Florian Kühn. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Die größte Chance hatte der Rosenberger Josef Bühler, der mit einem Elfmeter scheiterte. Durch je eine Ampelkarte auf beiden Seiten beendeten beide Teams die Begegnung mit jeweils zehn Mann - eine große Enttäuschung für die Heimelf, die einen Sieg verdient hätten.SG Etzenricht II 5:0 (4:0) SG Ensdorf IITore: 1:0 (13.) Kushtrim Mehmeti, 2:0 (22., Elfmeter) Tobias Wurmitzer, 3:0 (27.) Sebastian Weidling, 4:0/5:0 (44./52.) Lukas Neumeier - SR: Bernd Dietl (SV Maiach Hinterhof) - Zuschauer: 80Für die Spielgemeinschaft Etzenricht II/Luhe-Wildenau II war es eine klare Angelegenheit. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 4:0 vorentschieden. Nach dem Wechsel erzielte Lukas Neumeier mit seinem zweiten Treffer das 5:0. Danach verwaltete die Heimelf das Ergebnis.ASV Haselmühl II 1:2 (0:0) Inter Bergsteig IITore: 1:0 (61.) Mario Micko, 1:1 (88.) Pajtim Mustafai, 1:2 (90.) Mesud Becirovic - SR: Gerald Adler - Zuschauer: 20(pmea) Die ASV-Jungs bestimmten größtenteils das Spielgeschehen, gaben aber das Spiel in der Schlussphase aus der Hand. Nach dem Führungstreffer durch Micko hatte die Heimelf mehrere gute Möglichkeiten einen weiteren Treffer zu erzielen und den Heimsieg abzusichern. Leider wurde dieser durch mangelhaftes Abwehrverhalten am Ende verspielt.SSV Paulsdorf II 2:2 (1:0) SV Schmidmühlen IITore: 1:0 (21.) Alexander Grau, 2:0 (70.) Andreas Wießnet, 2:1 (87.) Marco Pirzer, 2:2 (88., Elfmeter) Marco Bauer - Rot: (90.) Thomas Fleischmann (Schmidmühlen) - Gelb-rot: (90.) Daniel Seidl (Paulsdorf) - SR: Rene Östreich (Gärbershof) - Zuschauer: 25(ac) Trotz einer keineswegs berauschenden Leistung lag der SSV Paulsdorf nach Toren von Alexander Grau und Andreas Wießnet bis in die Schlussminuten in Führung. Doch dann glich der Gast mit einem Doppelschlag durch Pirzer und Bauer noch aus. In der letzten Minute verwies der Unparteiische nach einem Gerangel Daniel Seidl per Ampelkarte und Thomas Fleischmann (SVS) mit rot des Feldes. Die Vilstaler verdienten sich das Unentschieden.SV Freudenberg II 0:5 (0:2) SV 08 Auerbach IITore: 0:1 (18.) Rahmat Nasiri, 0:2 (26.) Jonas Grüner, 0:3 (50.) Rahmat Nasiri, 0:4 (56.) Jonas Grüner, 0:5 (79.) Ersin Ercan - SR: Thorsten Pentner (Hirschau) - Zuschauer: 70.(koaa) In einem äußerst schwachen Spiel der Hausherren gewannen die Gäste auch in dieser Höhe verdient. Obwohl Freudenberg durch Zeitler die erste gute Torchanche hatte, dominierten die Gäste deutlich und erzielten durch Rahmat Nasiri (18.) und Jonas Günter (30.) die verdiente Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. In der 50. und 56. Minute bauten wiederum Rahmat Nasiri und Jonas Grüner die Gästeführung auf 0:4 aus. Die Freudenberger hatten gegen druckvoll offensiv agierende Gäste nichts entgegensetzen, und als Ersin Ercan (79.) das 0:5 erzielte, war die erste Heimniederlage perfekt.FV Vilseck II 2:1 (2:0) SG Rieden IITore: 1:0/2:0 (2./45.) Dominik Rohm, 2:1 (51.) Michael Gruber - SR: Waldemar Reil (SpVgg Weiden) - Zuschauer: 30SG Gebenbach II 2:1 (1:1) FC Edelsfeld IITore: 1:0 (23.) Bastian Beller, 1:1 (43.) Niko Hebauer, 2:1 (55.) Dennis Mainka - SR: Hans Manthey (Hirschau) - Zuschauer: 50